«Суп хорошої дружини» з рисом і гранатовим соком від Ольги Сумської
24.04.2020
Коханий чоловік не хоче їсти ваш суп? Багато хто стикається з цією проблемою! Але ви не впадайте у відчай! Акторка та чудова господиня Ольга Сумська розкрила секрет приготування «Супу хорошої дружини», перед яким він точно не встоїть і виконає будь-яке ваше бажання.
Складові:
- Копчені реберця – 300 г
- М’ясний бульйон – 1, 5 л
- Квасоля в томатному соусі – 500 мл
- Гранатовий сік – 150 мл
- Рис білий круглозернистий – 120 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник чищений – 1 зуб.
- Кінза – 1 пучок
- Гострий перець – 1 шт.
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Чорний мелений перець
- Сіль
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Приготування:
- Налити на пательню олію, насипати в неї нарізану цибулю. Коли вона почне карамелізуватися, додати на пательню замочений рис.
- Тушкувати до напівготовності, залити гранатовим соком так, щоб він тільки покрив рис. Почекати, поки сік зтушкується вдвічі.
- Поставити на плиту готовий і проціджений бульйон з копчених реберець і довести до кипіння.
- Висипати рис зі сковорідки у киплячий бульйон і довести до кипіння. Додати консервовану квасолю в томатному соку і готувати ще 10-15 хвилин.
- Нарізати кінзу, часник, гострий стручковий перець за смаком і засипати все це в каструлю. Посолити, поперчити і вимкнути плиту.
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Video: «Суп хорошої дружини» з рисом і гранатовим соком від Ольги Сумської
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