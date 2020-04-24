Коханий чоловік не хоче їсти ваш суп? Багато хто стикається з цією проблемою! Але ви не впадайте у відчай! Акторка та чудова господиня Ольга Сумська розкрила секрет приготування «Супу хорошої дружини», перед яким він точно не встоїть і виконає будь-яке ваше бажання.

Складові:

Копчені реберця – 300 г

М’ясний бульйон – 1, 5 л

Квасоля в томатному соусі – 500 мл

Гранатовий сік – 150 мл

Рис білий круглозернистий – 120 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник чищений – 1 зуб.

Кінза – 1 пучок

Гострий перець – 1 шт.

Рослинна олія – 3 ст. л.

Чорний мелений перець

Сіль

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Приготування:

Налити на пательню олію, насипати в неї нарізану цибулю. Коли вона почне карамелізуватися, додати на пательню замочений рис. Тушкувати до напівготовності, залити гранатовим соком так, щоб він тільки покрив рис. Почекати, поки сік зтушкується вдвічі. Поставити на плиту готовий і проціджений бульйон з копчених реберець і довести до кипіння. Висипати рис зі сковорідки у киплячий бульйон і довести до кипіння. Додати консервовану квасолю в томатному соку і готувати ще 10-15 хвилин. Нарізати кінзу, часник, гострий стручковий перець за смаком і засипати все це в каструлю. Посолити, поперчити і вимкнути плиту.

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Video: «Суп хорошої дружини» з рисом і гранатовим соком від Ольги Сумської Суп хорошої дружини з рисом і гранатовим соком, рецепт якого розповіла актриса Ольга Сумська в ефірі Все буде добре