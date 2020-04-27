«Язички горобця»: рецепт покроково
27.04.2020
Хочете скуштувати щось екзотичне та водночас омолодитися? Єгипетська страва з макаронних виробів «Язички горобця» не залишить вас байдужою. Дивіться рецепт у нашому матеріалі та відразу починайте готувати.
Інгредієнти:
- Куряча тушка ціла
- Цибуля – 3 шт
- Морква – 3 шт
- Селера стеблова
- Пастернак коріння – 2 шт
- Петрушка з корінням – пучок
- Сіль, перець
- Оливкова олія
- Вершкове масло
- Макаронні вироби «язички»
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Спосіб приготування:
- Всі овочі почистити та порізати. Зварити бульйон.
- Опустити у бульйон курку і варити 40 хвилин, додати сіль.
- Нагріти духовку до 180 градусів. Відварену курку помастити вершковим маслом та чорним перцем. Запікати 40 хвилин до золотистої скоринки.
- Пасерувати цибулю в олії до золотистої скоринки.
- Потім в цій же олії обсмажити «язички» (цибулю перед цим дістаємо та викидаємо, або використовуємо для інших потреб). Після чого вироби варимо у воді в пропорції ½.
Смачного!
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Video: «Язички горобця»: рецепт покроково
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