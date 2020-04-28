Людмила Гончарова – відомий дієтолог, лікар-психіатр. На її думку, залежність від солодкого – психологічна проблема. Щоб не травмувати організм і психіку, не можна різко обмежувати доступ до солодкого, оскільки це веде до зриву. Цей метод є одним із найбільш дієвих і швидких способів скинути вагу!

Правило №1

Дозвольте собі раз в день шкідливі солодощі, щоб зняти емоційну напругу і не робити з солодкого «заборонений плід». Однак заборонено їсти більше 25 г простих вуглеводів за раз – це 3 цукерки або трішки плитки шоколаду один раз в день.

Правило №2

Забути про солодке і підняти настрій допоможе мантра «Ом»: вимовляєте її протяжно, до тих пір, поки не відчуєте вібрацію в горлі. Це сприяє розслабленню організму, і після виконання цієї мантри ви однозначно позбудетеся від швидкоплинного потягу до солодкого!

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Правило №3

Побороти приступ тяги до солодкого допоможе сіль! Морська або гімалайська сіль спрацює як «перемикач», заплутає мозок, відіб’є бажання на рівні рефлексу. Після солі вам захочеться пити, а вода змиє шлунковий сік.

Уже через два тижні тяга до солодкого зникне на рівні рефлексів. Кожен раз, коли вам захочеться з’їсти солодке – ви згадайте смак солі і на підсвідомому рівні виробиться захист від залежності. Вже за 2 тижні ви зможете позбутися від 8 кг без виснажливих тренувань!