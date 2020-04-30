Швидкий маринад для шашлику: топ-3 експрес-методів
Кулінарний експерт Ігор Місевич розповів, як правильно маринувати м’ясо для шашлику залежно від виду, і запропонував три оригінальні рецепти, які підготують продукт до смаження всього за 20–30 хвилин. Читайте рецепт маринаду для шашлику в нашому матеріалі.
Маринад – це суміш кислоти, рослинної олії та приправ. У маринади перед смаженням занурюють сире м’ясо, птицю або навіть рибу, щоб надати продукту аромат і правильну консистенцію – зробити м’якшим. Інгредієнти в кожному рецепті розраховані на кілограм м’яса.
Маринад 1: «Кривава Мері» (для яловичини)
Інгредієнти:
- Домашній томатний сік – 300 мл;
- Цибуля – 1 шт.;
- Часник – 2 зубчики;
- Червоний перець – до смаку;
- Горілка – 50 мл;
- Ворчестерський соус – 1 ст. л.;
- Сіль – 1 ч. л .;
- Лимонний сік – 2 краплі;
- Тертий хрін – 0,5 ст. л.;
- Оливкова олія – 5 ст. л.
М’ясо і томати – вдале поєднання. Не варто турбуватися через наявність алкоголю, оскільки це важлива складова термічної обробки м’яса. М’ясо, мариноване в такій суміші, стає ніжнішим, а під впливом жару спирти випаровуються.
Маринад 2: соєво-коньячний (для свинини)
Інгредієнти:
- Коньяк – 150 мл;
- Соєвий соус – 150 мл;
- Червоний перець – до смаку;
- Гострий перець – до смаку;
- Чорний перець горошком – до смаку;
- Цибуля – 2 шт.;
- Рослинна олія – 3 ст. л.
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Маринад 3: апельсиновий з корицею (для курки)
Інгредієнти:
- Апельсиновий фреш – 200 мл;
- Червоний гострий перець – до смаку ;
- Часник – 2 зубчики;
- Чорний перець – до смаку;
- Сіль – до смаку;
- Кориця – на кінчику ножа;
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Поради з приготування:
- Маринад замішувати в мисці з пластику, скла або кераміки. Алюмінієва миска або каструля додасть м’ясу неприємний присмак, оскільки кислота з маринаду почне роз’їдати метал.
- Щоб м’ясо краще маринувалося, відправте його у холодильник або прохолодне місце.
- Невеликі шматочки проколоти виделкою або ножем, щоб м’ясо добре ввібрало маринад.
- Використовуйте кислі продукти в міру, інакше м’ясо стане жорстким і тугим. До них належать: оцет, вино, лимонний сік. Пам’ятайте: кислоту та рослинну олію в маринаді змішують у пропорції один до одного.
- Якщо маринувати доводиться на природі, змішуйте інгредієнти і м’ясо в поліетиленовому пакеті, з якого потрібно буде випустити повітря.
- М’ясо – такий продукт, до якого краще застосовувати тільки один вид маринаду, але у жодному разі не всі одночасно.
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