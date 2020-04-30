Як приготувати шашлик із яловичини та свинини: оригінальні рецепти маринадів
Як смачно приготувати шашлик? Пропонуємо вам оригінальні рецепти маринадів для шашлику зі свинини й яловичини. Докладніше – в нашому матеріалі!
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Рецепт шашлику від Мікаеля Арояна
Інгредиєнти:
- Антрекот – 350 г
- Сало – 50 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Цибуля червона – 2 шт.
- Сіль – 1 ст. л.
- Перець чорний молотий – 1 ч. л.
- Суха та мокра аджика – 1 ст. л.
- Сухий реган – 1 ч. л.
- Сливовий сік – 100 мл
- Мінеральна вода – 100 мл
- Кінза, кмин, чилі, коричневий цукор – по 100 гр
Приготування:
- Змішати спеції й обваляти порізану на шматочки свинину. Залити сливовим соком, отриманим з перетертих свіжих слив, і мінеральною водою на 30 хвилин.
- Шампури поставити на гриль близько до вогню. Обсмажити м’ясо з двох сторін. Подавати з соусом.
Секрет №1. До свинини треба додати шматок сала: воно зробить шашлик соковитішим і злегка підкопченим. Жир буде капати на вугілля, і так з’явиться більше ароматного диму, що огортає м’ясо.
Секрет №2. Щоб шашлик добре просмажився, потрібно відрізати від м’ясного філе зайві шматки сала та прибрати плівку. Оптимальний розмір шматочків – довжиною близько 4 см і шириною приблизно 2–3 см. Краще різати їх трохи навскоси. Занадто великі шматки не просмажаться, а маленькі пересушаться.
Секрет №3. Свіжий вичавлений сливовий сік з мінеральною водою – найкращий маринад. Кислота, що є у сливах, прекрасно пом’якшує м’язові волокна м’яса й робить його ніжнішим. А на маринування такого шашлику потрібно не більше 30 хвилин.
Секрет №4. Сливи потрібно нанизати на шампури поруч зі шматочками м’яса, а його попередньо натерти чилі, кмином, коричневим цукром, посолити й поперчити. Шампури правильно ставити близько до вогню, обсмажуючи м’ясо з двох сторін.
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Рецепт шашлику від Михайла Сімакіна
Інгредієнти:
- Свинина (ошийок) – 1 кг
- Цибуля – 1 кг
- Соняшникова олія – 100 мл
- Мелена кава – 1 ст. л.
- Чорний і червоний перець
- Сіль
- Базилік
Приготування:
- Змішати чорний і червоний перець, сушений базилік, додати олію та цибулю, порізану поздовж на 4–6 частин.
- Нарізати м’ясо на шматки та опустити в маринад. Четвертинки цибулі рівномірно розподілити між шматками м’яса зрізами вниз.
- Доки м’ясо настоюється, залити кілька столових ложок меленої кави половиною літра гарячої води, довести до кипіння й зняти з вогню. Додати столову ложку солі, трохи охолодити протягом 5–10 хвилин. Залити ним м’ясо й закрити кришкою ще на 20 хвилин.
- Нанизати шматочки м’яса упереміш зі шматками цибулі. Солити шашлик за 5 хвилин до смаження.
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Секрет №1. Правильний шматок м’яса для шашлику – це шматок розміром із дві коробки сірників, складених широкими сторонами. Так м’ясо рівномірно просмажується, а волокна утримають максимум соку. А щоб м’ясо швидше замаринувалося, варто наколоти шматочки виделкою.
Секрет №2. Цибулю, що додається в олію зі спеціями, краще брати невеликого розміру. А під час чищення потрібно обов’язково залишити «хвостики» й «носики», щоб при розрізанні на четвертинки цибулини не розпадалися. Так під час смаження вони збережуть свою форму.
Секрет №3. Рослинна олія з солоною кавою, цибулею та спеціями – найкращий маринад. Завдяки рослинній олії шашлик виходить дуже соковитий, його важко пересушити. Вона рівномірно утримує жар на м’ясі, що скорочує час смаження. Також олія розкриває спеції, максимально витягаючи з них аромат.
Секрет №4. Використання кави в маринаді дає шашлику неповторний смак: м’ясо фактично тане в роті. Для приготування напою потрібно залити кілька столових ложок меленої кави половиною літра гарячої води. Довести до кипіння й дати настоятися 5–10 хвилин. Додати трохи солі, охолодити. Залити м’ясо теплою, майже гарячою кавою, закрити кришкою та йти готувати мангал.
Video: Як приготувати шашлик із яловичини та свинини: оригінальні рецепти маринадів
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