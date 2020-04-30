Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом — оригінальна, проста у приготуванні та корисна страва, яка прийдеться вам до смаку. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Біла риба (філе судака, окуня) – 1 шт.

Свіжа полуниця – 100 г

Імбир – 30 г

Перець чилі – 15 г

Ягоди ялівцю – 3-4 шт.

Чебрець – 3 гілочки

Вершкове масло – 40 г

Картопля – 1 шт.

Корінь пастернаку – 1 шт.

Шпинат – 60 г

Сіль, перець до смаку

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Спосіб приготування:

Полуницю перебити у блендері. Імбир, ялівець, перець чилі, чебрець покласти в мішечок і занурити в полуничне пюре, щоб просочилося ароматами. Протушкувати 3 хв. Витягнути мішечок, додати вершкове масло. Окремо подрібнити та протушкувати шпинат . Зварити пастернак і картоплю до готовності. Додати сіль. Перебити в пюре разом зі шпинатом. Рибу запанірувати кукурудзяним борошном. Посмажити з обох боків на олії. Перед подачею полити соусом.

Смачного!

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