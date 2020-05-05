Як позбутися «вушок» на стегнах

Ви бажаєте надіти відверту сукню, але ненависні «вушка» на стегнах змушують ховатися під непривабливими балахонами? Не впадайте у відчай! Тренер проекту «Зважені та щасливі»-8 і чемпіон з боксу В’ячеслав Узелков показав унікальний комплекс вправ, завдяки якому ви матимете ідеальні стегна!

Тренер проекту «Зважені та щасливі»-8 В’ячеслав Узелков знає, як правильно тренуватися, щоб організм в здоровому режимі втрачав вагу. Не секрет, що є частини тіла, які складно піддаються схудненню. До таких належать і «вушка». Однак рано впадати у відчай, адже є три нескладні, але ефективні вправи, які допоможуть вам стати стрункішою.

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Вправа 1. Лежачи на підлозі, носки натягніть, прямі руки розтягніть. Робіть перекати на один бік і на інший. Виконуйте по 30 разів в кожну сторону.

Вправа 2. Лежачи на правому боці, правою рукою тримайте голову. Ведіть ліву ногу вперед, повертайтеся в початкове положення і відразу ж ведіть ногу вгору. На кожну ногу робіть по 30 повільних махів вперед і 30 махів вгору. І лежачи на боці, максимально втягніть живіт, таким чином, ваш прес буде в тонусі!

Вправа 3. Лежачи на боці, голову притримуйте долонею, верхню ногу підніміть. Малюйте кола верхньої ногою спочатку в одну, потім в іншу сторону. Для кожної ноги виконуйте по 30 кіл за годинниковою і 30 кіл проти годинникової стрілки.

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