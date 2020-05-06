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Американський м’ясний пиріг: рецепт покроковий

06.05.2020

М’ясний пиріг – рецепт соковитого тіста з ароматною начинкою припаде до смаку справжнім гурманам і поціновувачам високої кухні. Майстер-клас із приготування цього чудо-пирога проведе сестра Сергія Калініна Галина. Дізнайтеся, як приготувати м’ясний пиріг – рецепт просто з Америки в нашому матеріалі!

рецепт м'ясного пирога

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Пиріг з курячим м’ясом і овочами вважається традиційною американською стравою. Це одна зі старовинних традиційних страв, які готували ще мами та бабусі сучасної молоді. Тому в деяких американців смак м’ясного пирога асоціюється з дитинством. У ресторанах ця страва не дуже популярна. Пиріг з курятиною можна віднести до переліку класичних домашніх американських страв. Сестра Сергія Калініна Галина проживає у США, і вже освоїла всі тонкощі приготування цього делікатесу. Тепер вона навчить готувати м’ясний пиріг і вас, любі читачі!

Інгредієнти для форми діаметром 22-24 см:

Для тіста:

  • 180-200 гр борошна
  • 125 г вершкового масла
  • 125 г вершкового сиру (або жирного сиру)
  • Дрібка солі
  • 1-2 ст. л. крижаної води

Для начинки:

  • 500 г курячого філе (вареного)
  • 150 г печериць
  • 1 шт. вареної цибулі
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 ст. рослинної олії
  • Сіль
  • Перець
  • 50-100 г твердого сиру

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Для соусу бешамель:

  • 250 мл молока
  • 50 г вершкового масла
  • 45 г борошна
  • Сіль
  • Щіпка мускатного горіха
  • 1 яйце для змащування
  • Кунжут для присипки

Приготування тіста:

  1. Спочатку перетріть вершкове масло з борошном. Потім додайте туди сир, сіль, воду, і замісіть м’яке тісто.
  2. Потім загорніть його в плівку та сховайте на годину до холодильника.

Приготування начинки бешамель:

  1. Розтопіть масло в каструлі з товстим дном, потім додайте борошно. Розмішайте отриману суміш.
  2. Потім, не припиняючи помішувати, влийте в суміш тоненькою цівкою молоко.
  3. Додайте сіль та мускатний горіх.
  4. Варіть отриману суміш, помішуючи до загустіння. Потім остудіть.
  5. Зваріть в підсоленій воді куряче філе. Після цього наріжте його дрібними кубиками.
  6. Наріжте цибулю кубиками, а гриби пластинками. Потім розігрійте олію в сковорідці та обсмажте їх.
  7. Додайте на сковорідку дрібно нарізане куряче м’ясо, сіль, перець.
  8. Зніміть начинку з вогню, додайте тертий сир.

Формування пирога:

  1. Розділіть на дві частини охолоджене тісто.
  2. Розкатайте одну з частин в коло, й викладіть у форму, так щоб краї звисали.
  3. Змастіть обвисліі краї збитим яйцем.
  4. Викладіть на поверхню начинку, залийте її соусом бешамель.
  5. Тепер розкатайте іншу частину тіста: наріжте на смужки й викладіть їх зверху плетінням.
  6. Краї акуратно зріжте.
  7. Змастіть яйцем тісто й посипте кунжутом.
  8. Випікайте пиріг при 180 ˚С близько 40-45 хвилин.

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Video: Американський м’ясний пиріг: рецепт покроковий

М'ясний пиріг - рецепт соковитого і смачного американського м'ясного пирога. Рецепт, як приготувати м'ясний пиріг, читайте в матеріалі

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