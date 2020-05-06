Відома акторка Руслана Писанка у студії «Все буде добре» презентувала комплекс для догляду з сезонних ягід: лосьйон, скраб і маска для обличчя з полуниці. Як стверджує Руслана, три засоби з полуниці, якщо наносити їх тричі на день, на сезон можуть підмінити щоденну доглядають косметику.

Полуниця багата на калій, магній, кальцій, мідь і фосфор. Особливо корисна мідь: стимулює вироблення колагену, який відповідає за оновлення і підтримання молодості шкіри.

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Лосьйон для обличчя з полуниці

Вранці, відразу після вмивання, нанесіть полуничний лосьйон. Він має сильний відбілюючий ефект, тому з його допомогою можна боротися з пігментними плямами або ластовинням. Для приготування візьміть чверть склянки полуничного фрешу: відіжміть ягоди крізь ситечко. М’якуш не викидайте – іще знадобиться.

Змішайте в скляній ємності фреш полуниці з чвертю склянки соку алое або огірка і 100 грамами білого сухого вина та залишити настоюватися на добу. Лосьйон використовуйте не менше двох разів на день. Якщо у вас суха шкіра, додайте ще молока (стільки ж, скільки соку).

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Маска для обличчя з полуниці

Маска для обличчя зі свіжої полуниці відбілює шкіру й допомагає зберегти молодість. Залежно від типу шкіри обирайте собі інгредієнти: для нормальної шкіри – йогурт, для сухої – сметана, а для жирної – кефір.

1-2 великі ягоди подрібніть у блендері до однорідної кашки з 1 пучком петрушки і м’яти. Влийте рідину (йогурт, кефір, сметану) і введіть крохмаль. Консистенція має бути як у сметани 35% жирності. З суміші зробіть аплікації або просто змастіть обличчя змоченим тампоном. Тримайте 15–20 хвилин і потім змийте теплою водою.

Скраб для обличчя з полуниці

Увечері нанесіть скраб із полуниці. Залишки полуничного м’якуша з ранкового приготування лосьйону попередьньо залиште на сонці, щоб вони підсохли, – це й буде скрабуюча речовина, яку можна додати в мило або змішати з кефіром і вмиватися перед сном, потерши обличчя.

Перші результати застосування комплексу будуть помітні вже за тиждень.

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Обережно! Полуниця – сильний алерген. Перед використанням проведіть тест на чутливість шкіри та виявлення алергії на полуницю.

Із використанням полуничної маски поступово поліпшується колір обличчя, зволожується шкіра. Процедура підходить жінкам будь-якого віку.

Але користуйтеся таким домашнім засобом тільки в полуничний сезон. Теплична полуниця із супермаркету не настільки корисна. І не забувайте про основний догляд, комплекс з полуниці його не замінює, а доповнює!

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Video: Лосьйон, скраб і маска для обличчя з полуниці: рецепти Руслани Писанки Як зробити домашню косметику з полуниці - маску для обличчя, лосьйон і скраб? Дивіться рецепти домашньої косметики: маски для обличчя з полуниці, скрабу і лосьйону від Руслани Писанки