Хочете позбутися від 10 кілограмів жиру всього за місяць? Зірковий фітнес-інструктор Аніта Луценко та переможець шоу «Герої та Коханці», провідний тренер Роман Грицина розробили інтенсивне тренування, яка допоможе за 10 хвилин в день наблизити ваші форми до ідеальних!

Вправа №1 – повітряні присідання:

Поставити ноги на ширині таза, шкарпетки розвести в сторону. Присісти, вистрибнути, під час стрибка розвести ноги ширше і при приземленні також глибоко присісти. Повторити 20 разів протягом 2 хвилин.

Вправа №2 – подвійний удар:

Початкове положення – лягти на килимок і поставити ноги, широко їх розвівши. Підняти таз якомога вище, напружуючи сідниці і опуститися. Далі підняти корпус і долонями торкнутися підлоги.

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Вправа №3 – віртуоз:

Сперся на руки, підняти стегна. На вазі випрямити ногу і тягнутися протилежною рукою до ноги. Торкнутися ноги. Повторити також 20 разів.

Вправа №4 – ідеальна спина:

Лягти на живіт, підняти руки, а ноги поставити на носочки. Підняти корпус і звести лопатки. На вдиху тягнемося, на видиху – зводимо корпус. Повторити також 20 разів протягом 2 хвилин.

Вправа №5 – скелелаз:

Початкове положення – планка. Підтягнути зігнуту ногу до грудей на вдиху, а на видиху поміняти ногу і на третій рахунок зупинитися, щоб зафіксувати прес. Вправа виконується енергійно і швидко 20 разів за 2 хвилини.

Video: Інтенсивне тренування від Аніти Луценко та Романа Грицина Аніта Луценко та тренер Роман Грицина розробили інтенсивне тренування, яка допоможе схуднути до літа. Тренування для схуднення в нашому матеріалі