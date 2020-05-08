Що означають родимки? Напевно цим питанням хоч раз в житті задавався кожен. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що означають родимки на тілі і на обличчі людини. Читайте наш матеріал і ви дізнаєтеся, як за наявністю родимок в тому чи іншому місці визначити свої таланти і свою долю.

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«Кожна відмітка на нашому тілі неспроста, – каже Олена Курилова. – І в ній закодована інформація про нас: характер, можливості, схильності до інтересів. І навіть про невдачі в особистому житті розкажуть родимки…»

Кожна людина народжується, як чистий аркуш паперу. Родимки з’являються поступово, з часом можуть зникати і з’являтися нові. Що ж означають родимки на тілі та обличчі людини? Знакові родимки – це родимки діаметром не менше 3 мм. Чим родимка більша, тим сильніше виявляється якість. Розсипані по всьому тілу маленькі родимки практично не грають ніякої ролі. Найчастіше значення родимок у чоловіків і жінок збігаються.

Що означають родимки на обличчі?

Про родимки багато міфів передається з покоління в покоління. І вірити всім казкам сумнівного походження не потрібно. Почнемо вивчення з обличчя. Тут найбільш знакові родимки. Така родимка у Сінді Кроуфорд. Не випадково ця родимка стала її візитною карткою. У цій зоні вони дуже значущі і говорять про талант і емоційність власника. Це натури творчі, пристрасні й імпульсивні. Вони від природи авантюристи.

Цим людям не позичати фантазії – вони не перестають дивувати своєю оригінальністю і роблять це завжди майстерно і вражаюче. Такі люди від природи життєрадісні. Для них дуже важлива любов. Мати таку родимку – подарунок долі. Такий подарунок долі по максимуму використали: Ольга Сумська, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Роберт де Ніро, Джулія Робертс і Наталі Портман.

Що означає родимка на щоці?

А ось з всесвітньо відомою родимкою Мерилін Монро пов’язана таємниця. Завдяки цій таємниці популярність зашкалювала. Вона намагалася обдурити долю. Її відома родимка – вигадка стиліста. Родимка над губою – ознака сексуальності і загадковості. Після перевтілення в платинову блондинку вона сама постійно малювала мушку на щоці. Сексуальною вона дійсно стала після кардинальної зміни іміджу, більш того – вона стала секс-символом епохи. А ось змінити характер намальована родимка не допомогла. Опубліковані щоденники актриси і нариси її психотерапевтів говорять про те, що вона зробила себе сама – жести, хода, пластика, голос, навіть від заїкання вилікувалася самостійно. У Монро справжня значуща родимка була на руці. Навіть її фотографу Берту Стерну доводилося її ретушувати на фото, але на рідкісних знімках вона видна!

Що означають родимки на руках?

Родимки на руках нам говорять про працьовитість і цілеспрямованості. Люди, у яких є родимки на руках не бояться багато працювати, навіть люблять це, здатні залучати гроші в своє життя. Крім працьовитості є дуже великий потенціал. І вони мають всі шанси домогтися успіху. Робота для них є пріоритетною. Вони вірні друзі. Але сім’я відходить на другий план. І якщо згадати життя Мерлін Монро – так і вийшло. Родинного затишку Мерилін так і не знайшла, зате стала суперзіркою. Тому якщо у вас знакова родимка на руці, пам’ятайте, що якщо ви не хочете залишитися самотнім, вам необхідно виділити в своєму графіку час для близьких людей.

А ось якщо такий знак є на безіменному пальці правої руки (біля основи) – в особистому житті є ризик зазнати розчарування. Людині з таким знаком потрібно його прикривати будь-яким перснем, а після весілля – обручкою. Саме така родимка є у знаменитого Давида Коткіна (Девід Копперфільд). Ілюзіоніст зі своєю партнеркою так і не одружилися офіційно. За його словами, його дратують будь-які прикраси на пальцях, а на обручки у нього взагалі алергія.

Що означають родимки на плечах?

«Метка янгола». Люди з родимками на правому плечі несуть в собі енергетику свого янгола-хранителя. Якщо згадати твір «Анжеліка і король», то там згадується ця позначка. Анжеліка з дитинства була зірвиголовою: скакала на конях, стрибала через бар’єри. І коли її запитували, чому вона так себе ризиковано веде, вона відповідала: «Я знаю, що зі мною нічого не трапиться, мене охороняє Янгол». І вона оголювала праве плече, показуючи всім родимку завбільшки з копійку. Це найсильніший оберіг. Колись навіть циганка підійшла до мене і, побачивши мою родимку, сказала, що якби могла, купила б мою родимку за будь-які гроші. А я знаю дівчинку, яка народилася в результаті штучного запліднення. Її батьки дуже хотіли дитину і постійно молилися, і в результаті у дівчинки з’явилася родимка на правій руці. Можна сказати, вона подарована і поцілована Янголом.

Права та ліва сторона розташування родимок говорять нам про життєву позицію. Ті, у кого більшість родимок знаходиться зліва – вважають за краще кар’єру любові. У цих людей спочатку закладені риси характеру, які їм допоможуть домогтися великого успіху в роботі. У любові і створенні родини їм потрібно постаратися, щоб досягти гармонії. А ось у тих, у кого родимки розташовані в основному справа, на першому місці – любов і відносини. Але при бажанні такі люди можуть розвивати в собі ділові якості і бути успішними в роботі. Відповідно, приблизно однакову кількість справа і зліва говорять про гармонію особистості, їй вдається прекрасно поєднувати родину і роботу.

Що означають родимки на долонях?

Родимки можуть з’явитися протягом життя після важливого переломного моменту. Родимки на долонях впливають на долю людини. Той, у кого є родимка на долоні, може зусиллям волі або своїми прагненнями змінити своє життя. Він володіє природними здібностями, які допоможуть легко самовдосконалюватися і долати складні життєві обставини. Такі родимки з’являються у дуже цілеспрямованих людей.

Що означають родимки на животі?

У людей з родимками на животі є ризик стати рабами своїх пристрастей. Вони можуть залежати від своїх бажань і різноманітних страхів. Можливі прояви непомірності в їжі, плотських насолодах, зловживанні алкоголем. Якщо родимка знаходиться по центру живота, така людина багато чого може домогтися своїми зусиллями. Але вона безсумнівна ласунка, хоча і є надзвичайно вибаглива в їжі та напоях. Втім, такій людині притаманні і крайнощі. Вона може геть відмовитися від алкоголю і певних продуктів.

Що означають родимки на грудях?

Родимки на грудях кажуть, що такі люди наділені сексуальністю і можуть залучати до себе людей одним лише поглядом, у них багато шанувальників. У відносинах вони дуже пристрасні, і у них є схильність до зрад. На грудях була родимка у одній з самих красивих жінок – Елізабет Тейлор. 8 офіційних заміжжь, натовпи шанувальників і пристрасні відносини з Річардом Бартоном (вони зі скандалами і бійками одружилися і розлучалися двічі). Родимка на грудях обіцяє удачу і щастя, а також говорить про щиру і палку натуру, але щоб не зіткнутися з розчаруванням, слід бути більш обачною у виборі партнера.

Що означають родимки на спині?

У людей з родимками на спині відмінне почуття гумору. Якщо людина впевнена в собі, вона своєю поведінкою формує ставлення до себе оточуючих людей. Це вдумливий співрозмовник, надійний партнер, професіонал. Людині з родимками на спині властиві великі вимоги до себе і оточуючих. Вона в усьому хоче бути кращою і панічно боїться невдач. Це загрожує психосоматичними захворюваннями. Володарі родимок на спині повинні приділяти більше часу відпочинку, більше гуляти на природі і навчитися розслаблятися.

Що означають родимки в інтимних місцях?

Родимки в інтимних місцях не найбільш знакові, просто їх значення цікаве, і вони не так часто зустрічаються. Власник родимок на сідницях схилен до ліні, але дуже щасливий. Родимка на статевих органах чоловіка означає, що він благородний і чесний. Такі чоловіки майже завжди вдало одружуються і щасливі в шлюбі. Багато працюють, тому сім’я ніколи не потребуватиме грошей. А от родимка у жінки вказує, що у неї є всі шанси стати матір’ю генія.

Що означають родимки на ногах?

Родимка на будь-який нозі – мітка безтурботної і сміливої ​​людини, схильної до божевільних вчинків. У житті ви могли кинути навчання, передумати виходити заміж, різко переїхати в інше місто. Якщо і стикаєтеся з якимись труднощами в житті, то створюєте їх собі самі. Але в цілому: вдач буде більше, ніж невдач. А ось якщо говорити конкретно про коліні, то це означає запальність і пристрасність, в кохання ви йдете з головою, не боїтеся розкриватися і тому відносини хороші й довірчі. Ви нетерплячі і весь час кудись поспішаєте.

Відсутність родимки – це не вирок. Це просто знак, що ви рухаєтеся в потрібному напрямку. Комусь такі підказки потрібні, а хтось і сам інтуїтивно відчуває себе.

Родимки можна видаляти з естетичних міркувань. Наприклад, Енріке Іглесіас видалив свою знамениту родимку і абсолютно не змінився, а його кар’єра стала розвиватися ще краще. Він використовує свій природний талант і творчий початок, хоч родимки вже і немає.

Потрібно пам’ятати, що будь-яка родимка – це лише стартовий капітал. Те, що може вам допомогти досягти поставлених цілей в житті. У кожного є свій потенціал, потрібно освідомити його, а потім займатися розвитком своїх можливостей. Так і зі слабкими сторонами. Якщо ми знаємо, що у нас або у нашого партнера запальний характер, напади ліні, надмірна образливість від природи, ми можемо це корегувати, приділяти більше уваги своєму самовихованню і перетворювати свої мінуси на плюси.

Video: Що означають родимки: трактування від Олени Курилової Що означають родимки? Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що означають родимки на тілі, обличчі, руках, долонях, ногах