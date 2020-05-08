Зволожувальний крем своїми руками: рецепт від Ольги Сумської
08.05.2020
Щоб зробити шкіру більш ідеальною і захищеною слід використовувати зволожуючий крем. Як зробити його в домашніх умовах, акторка та експерт «Все буде добре» Ольга Сумська залюбки нам розповіла. Більше інформації – в нашому матеріалі.
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Всі складові для зволожувального крему можна купити в аптеці або в магазині для миловаріння.
Інгредієнти:
- Олія ші рафінована – 120 г
- Олія з кісточок кавуна – 20 г
- Ванільний екстракт – 3 г
- Кукурудзяний крохмаль – 7,5 г
Приготування:
- Олію ші перекласти у ємність для міксеру і відправити у мікрохвильовку на найменшу потужність на 2–3 хвилини. Олія ші пом’якшує і живить шкіру, завдяки цьому вона не лущитиметься і наша засмага протримається довше.
- Далі дістаємо і збиваємо міксером, дивимося на олію, вона має стати консистенції сметани, об’єм має збільшитись удвічі.
- Додаємо олію кісточок кавуна (вона утворює на шкірі найтоншу плівку, що перешкоджає випаровуванню вологи, також олія захищає від несприятливих факторів зовнішнього середовища) і ванільний екстракт (додасть приємного аромату, а також додатково пом’якшить і зволожить шкіру). Знову збиваємо.
- Додаємо кукурудзяний крохмаль. Збиваємо. Секрет: крохмаль допоможе створити густу структуру, і тому не потрібно додавати емульгатори. Також крохмаль вбирає зайву жирність.
- Перекладаємо у скляну банку для крему. Зберігаємо за температури +4–25 градусів.
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