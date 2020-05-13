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Як помити батарею: швидкий спосіб

13.05.2020

Як помити старі батареї, прибравши шари павутиння, жиру та пилу, що накопичилися у них? Наші експерти поділилися швидкими і результативними способами очищення батареї.

 Як очистити стару батарею від павутиння

Щоб позбутися павутини в батареї, знадобляться звичайні бавовняні шкарпетки. Попередньо змочивши їх у воді і надівши на руку, ви зможете без проблем видалити павутину з поверхні батареї. Вона миттєво прилипає до вологого матеріалу, чого, наприклад, не скажеш про пилосос, яким часто господині намагаються побороти сліди присутності павука. Павутина міцно тримається за горбки фарби, і тому трубою пилососа, яка пролазить не скрізь, дістати її складно.

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 Як помити чавунну батарею від жиру

Упоратися з плямами від жиру на радіаторі батареї допоможе звичайна зубна паста! Завдяки м’якій мочалці для посуду, а також засобу для очищення порожнини рота ви швидко позбудетеся жиру, і джерело тепла стане виглядати так, немов його щойно встановили в будинку.

Як помити чавунну батарею всередині від пилу

Зрозуміло, як протерти радіатор від пилу зверху: взяти просту вологу ганчірку. А як помити чавунну батарею всередині, де пил застряє між дрібних деталей і «прикипає» від тепла?

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Харчова сода, вода і проста щітка для миття пляшок з гнучкою ручкою стануть помічниками в боротьбі з брудом у важкодоступних місцях. Просто занурте йоржик у розчин і проведіть між ребрами батареї. Пару хвилин – і результат на лице!

Тепер ви знаєте про те, як ретельно і швидко помити старі батареї без надмірних зусиль і грошових витрат!

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Video: Як помити батарею: швидкий спосіб

Як помити батарею швидко і без страждань? Особливо якщо ваша батарея стара або чавунна! Читайте спосіб, як помити батарею швидко і без зусиль

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