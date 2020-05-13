Вечірня йога для схуднення – Чандра Намаскар

У йозі існує безліч вправ що сприяють не тільки схудненню, але також підтримці тіла в тонусі. Комплекс спеціальної йоги «Чандра Намаскар» від тренера Аніти Луценко допоможе скинути зайві кілограми, розслабитися і подарує міцний сон, адже цей комплекс вправ можна виконувати у вечірній час.

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ВПРАВА 1

На вдиху витягніть руки в сторони. На видиху покладіть долоні на крижі. На вдиху направте живіт і область серця вгору. Нахиліться вперед, зігнувши ноги в колінах. Наведіть грудну клітку до стегон, розгорніть долоні до стелі.

ВПРАВА 2

На видиху зробіть крок лівою ногою назад, а праву зігніть. Залишаючи руки на підлозі поруч з правою стопою, м’яко витягніть корпус паралельно підлозі. На вдиху витягніть праву руку над головою, одночасно розгортаючи обидві стопи за годинниковою стрілкою. При цьому передня стопа повинна розташовуватися під прямим кутом, а задню — витягнути. На видиху витягніть праву руку уздовж боку. Потягніться до задньої стопи. При цьому розкрийте грудну клітку, вирівняйте плечі на одній лінії та активно працюйте ногами.

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ВПРАВА 3

На видиху повільно розвертайтеся проти годинникової стрілки до тих пір, поки не опинитеся в положенні стоячи з широко розставленими ногами і стопами, паралельними один одному. На вдиху зігніть ліву ногу в коліні та витягніть праву. При цьому хребет повинен залишитися подовженим. На вдиху так само уважно переміститеся в іншу сторону. Плавно переходите з одного боку в інший ще два рази, переміщаючи руки і ноги, подібно морським хвилям. Розгорніться до лівої ноги і зробіть високий випад.

ВПРАВА 4

На вдиху зробіть крок лівою ногою назад, розташувавши долоні під плечима. Активізуйте центральні м’язи тулуба. На видиху опустіть коліна на підлогу, не розслабляючи м’язи нижньої частини живота. Витягніть руки вперед, розставивши їх на ширину плечей. Опустіть область серця до підлоги. Сидіть в цьому положенні на декілька циклів дихання, потім повністю опуститеся на підлогу. Помістіть долоні під плечі і підніміть грудну клітку вгору, по черзі обертаючи плечима назад і звільняючи шию. Хребет повинен рухатися плавно.

ВПРАВА 5

Нахиліться вперед. При цьому руки повинні важко звисати до підлоги, а долоні — дивлятся в стелю. Підніміться і помістіть руки на крижі. Прикувавши стопи до підлоги, удлиняйте ноги, область серця і верхівку вгору і витягує вгору ногами. Розслабте шию. Повторіть послідовність в іншу сторону та заверште вправу, склавши долоні разом. Коло вправ можна виконувати стільки раз, скільки вам захочеться. Головне, не поспішаючи, в такт диханню. Кожен день можна збільшувати на один і довести поступово до 12 кіл.

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Video: Вечірня йога для схуднення – Чандра Намаскар Комплекс йоги Чандра Намаскар від тренера Аніти Луценко допоможе скинути зайві кілограми, розслабитися і подарує міцний сон. Читайте докладніше

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