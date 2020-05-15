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Дієтична піца без тіста від Ольги Вязметинової

15.05.2020

Ви давно худнете, але дуже хочете з’їсти шматочок улюбленої піци? Абсолютна чемпіонка з фітнес-бікіні, Ольга Вязметинова, знає рецепт цієї страви без тіста. Вона стверджує, що її дієтична піца схвалена спортсменками.

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Інгредієнти для «тіста»:

  • Куряча грудка – 500 г;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Сіль – 1/2 ч. л.;

Інгредієнти для начинки:

  • Солодкий перець – 2 шт.;
  • Помідор – 1 шт.;
  • Сир Моцарелла – 100 г;
  • Зелена цибуля – 1 пучок

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Інгредієнти для соусу:

  • Стиглі помідори без шкірки – 3 шт .;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт .;
  • Часник – 3 зубчики;
  • Оливкова олія – 4 ст. л.;
  • Лавровий лист – 2 шт.;
  • Сіль, перець – до смаку

Приготування:

  1. Подрібнити курячу грудку з яйцем, змішати з сіллю. Рівним шаром розподілити на папері для випікання. Відправити в розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин.
  2. Опустити помідори на кілька секунд в окріп, очистити від шкірки, розрізати на 4 частини. Чайною ложкою видалити насіння і вирізати плодоніжки.
  3. Нарізати цибулю і часник. Подрібнити в блендері томати з цибулею і часником. Розігріти в сотейнику оливкову олію і вилити томатну масу.
  4. Додати чорний перець і сіль. Варити на невеликому вогні 30 хвилин (готовий соус повинен бути однорідним, середньої густини).
  5. Нарізати солодкий перець, помідор і зелений лук. Сир натерти на крупній тертці. Корж вийняти з духовки, змастити томатним соусом.
  6. Присипати сиром, а потім розкласти начинку з овочів. Поставити піцу в духовку на 15 хвилин.

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