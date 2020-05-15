Як їсти і худнути: безпечний метод від дієтолога Світлани Фус

Як правильно та повноцінно харчуватися і не набирати вагу? Це питання, мабуть, хвилює кожну з нас. Є кілька хитрощів, одна з яких – цитрусові. Худнути за допомогою таких фруктів можна, але потрібно знати, як це робити правильно. Як позбутися зайвої ваги завдяки цитрусовим, розповіла наш дієтолог Світлана Фус!

Їжте в міру

Для того, щоб бути в прекрасній фізичній формі, не обов’язково повністю відмовлятися від вечері й тим паче не варто голодувати. Важливо дотримуватися збалансованого харчування та вживати їжу 5–6 разів на день. Не треба хапати на бігу. Такі перекуси тільки шкодитимуть. Якщо ви зголодніли, краще сядьте та з`їжте яблуко. Головне, щоб останній прийом їжі був за 4 години до сну.

Урізноманітнюйте їжу

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Головне – різноманітна їжа. Щодня потрібно вживати кілька порцій свіжих фруктів. Одна порція – це одне яблуко або склянка нарізаних фруктів. Це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров’я. Від хліба відмовлятися теж не варто, просто віддайте перевагу виробам із борошна грубого помелу. Дуже важливо не забувати про прийом риби (2–3 рази на тиждень) і м’яса. До речі, якщо ви раптово зголодніли, а до прийому їжі ще далеко, перекусіть шматочком сиру. Цей продукт чудово втамовує голод.

До ранкової каші додавайте три мандарини

У такому випадку можна вже не додавати цукор, інакше смак буде зіпсовано. Каша з мандарином допоможе швидше очищати кишечник, що дуже важливо під час схуднення.

Харчові волокна прискорять процеси очищення кишечника, дозволять протягом тривалого часу відчувати ситість. Після сніданку протягом 3–4 годин ви спокійно зможете займатися власними справами, навіть не згадуючи про їжу.

До будь-якої білкової їжі додавайте половину грейпфрута

Грейпфрут зі шматком риби, м’яса або зі свининою, яйцями чи навіть сиром – не загрожують зайвими сантиметрами на талії. Таке поєднання продуктів надасть відчуття ситості та прискорить метаболізм. Це відбувається за рахунок вмісту в них органічних кислот, які стимулюють більш активне поповнення шлункового соку, що прискорює процес перетравлення білку і його засвоєння.

Додавайте шкірки апельсину до кави або чаю

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Є запахи, які знижують почуття голоду. Їх виділяють ефірні олії апельсину. Вони знаходяться лише в шкірці й активно виділяються в гарячій воді. Вдихаючи цей аромат, у людини автоматично зменшується апетит.

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Video: Як їсти і худнути: безпечний метод від дієтолога Світлани Фус Як правильно вживати цитрусові для схуднення, розповіла наш дієтолог Світлана Фус!