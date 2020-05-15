Мрієте про плаский животик та накачений прес, аби здивувати всіх цього літа? Але, на жаль, ваші спроби не закінчуються успіхом? Тренер Аніта Луценко впевнена, що ви качаєте прес неправильно! Але не переживайте, ваші помилки дуже легко виправити! Секрети ідеального пресу від Аніти Луценко читайте у матеріалі.

Помилка №1 – неправильне дихання

Багато людей під час вправи не стежать за диханням або виконують вправи на його затримкі. Але видих необхідно робити обов’язково, оскільки від цього залежить робота діафрагми. Видих допомагає м’язам скорочуватися ефективніше. До того ж, щоб м’язи працювали у повну силу їм необхідний кисень, без нього вправи будуть не тільки не ефективними, але і можуть приносити шкоду серцево-судинній системі. Відбудеться перегрівання організму, підніметься тиск, збільшиться навантаження на серце, і ви швидше втомитеся. Тому необхідно робити вдих під час розслаблення, а видих – під час найбільшого напруження, тобто на підйомі.

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Помилка №2 – нерегулярні заняття

Найчастіше люди роблять вправи нерегулярно через больові відчуття після тренування! Але це не правильно. Після інтенсивного тренування у м’язах утворюються крихітні пошкодження – розриви м’язових волокон – це і викликає неприємні відчуття. Але як тільки ви знову починаєте тренуватися, посилюється кровообіг, і з м’язів йдуть пошкоджені клітини. Це прискорює процес їх відновлення і росту. Але це тільки у тому випадку, якщо біль легкий. Якщо ж крепатура дуже сильна, тобто у вас виникає не просто дискомфорт, а справжній біль і його складно терпіти, то повторне заняття краще повторити не раніше, ніж через 48 годин. Якщо ви хочете мати плоский живіт, то качайте прес регулярно, не менше 3 разів на тиждень, а краще – кожного дня.

Помилка №3 – одноманітність

Найчастіше люди виконують вправи на прес виключно для м’язів живота. Ця помилка може призвести навіть до проблем зі спиною. Оскільки навантаження розподіляється нерівномірно, одні м’язи будуть сильними, а інші слабкими. У результаті ви можете заробити порушення постави або травму. Тому обов’язково чергуйте вправи на прес з вправами на ноги, сідниці, руки і так далі. Обов’язково зміцнюйте спину. Для цього можете виконувати віджимання – під час цієї вправи задіяні м’язи спини, і рук, і сідниць, і преса у тому числі.

Помилка №4 – чим більше, тим краще

Кількість не повинна переважати над якістю! Адже головний критерій правильності виконання будь-якої вправи на прес – це відчуття печіння. Отже, краще зробити 10 разів з почуттям печіння, ніж 50 чи навіть 100 без нього.

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Помилка №5 – неправильний розподіл навантажень

Коли організму важко, він буде намагатися всіма силами мінімізувати навантаження і витрати енергії. Тому, виконуючи вправи на прес, люди часто починають задіювати інші м’язи. Наприклад, коли ви допомагаєте собі руками і шиєю, то качаєте не прес, а м’язи шиї. Якщо перестаратися, то можна серйозно пошкодити шийні хребці і отримати розтягнення шийних м’язів. Руки у цій вправі можуть бути приставлені до голови, але ні в якому разі не повинні штовхати потилицю. Для того, щоб не робити цієї помилки, намагайтеся торкатися голови тільки кінчиками пальців, і основне навантаження давати на черевні м’язи. Також під час виконання вправи краще не випинати живіт. Втягуючи його, ви в кілька разів підсилюєте ефект вправи. А ще щоб м’язи преса заробили, має відбутися одночасне підняття плеча і коліна.

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