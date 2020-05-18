Спорт – запорука здоров’я і краси. А йога – один із найприємніших видів фізичних навантажень, який дозволяє тримати тіло в тонусі. Ліза Глінська поділилася своїми улюбленими вправами йоги для схуднення.

Вихідне положення. Встаньте прямо, розподіливши вагу тіла рівномірно на дві стопи, підтягніть живіт вгору, витягніть хребет, випряміть шию.

Йога для схуднення: поза танцюриста

Вдихніть і перенесіть вагу тіла на праву ступню. Зігніть ліву ногу в коліні і підніміть її назад на рівень сідниць. Подайте таз вперед, підтягніть коліно, щоб права нога стояла рівно і нерухомо. Лівою рукою вхопіться за ступню або кісточку лівої ноги і міцно тримайте її. Намагайтеся, щоб корпус тіла був прямим. Це допоможе уникнути перенапруги в нижній частини спини, висуньте таз вперед, а куприк тягніть до підлоги. Піднімайте ступню лівої ноги вище і відводьте її далі від тіла. Ліве стегно повинно бути паралельно підлозі. Витягніть праву руку вперед паралельно підлозі. Зробіть 3–6 дихальних циклів. Випустіть ногу, опустіть її на підлогу. Повторіть вправу на іншу сторону.

Йога для схуднення: поза воїна

Станьте в позу «собаки мордою вниз». Підніміть праве коліно до носа і зробіть крок правою стопою між руками в низький випад. Притисніть ліву п’яту до підлоги і поверніть стопу трохи в сторону. Упріться п’ятами в підлогу і витягніть руки до стелі в сторони від обличчя. Вирівняйте таз і поверніть ліве стегно всередину. Трохи підніміть голову, розкрийте грудну клітку, зробіть мінімум три глибокі дихальні цикли і повторіть на ліву ногу.

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Йога для схуднення: поза верблюда

Стати на коліна, розташувавши їх на ширині таза, поставити руки на стегна, витягнути корпус вгору, розтягуючи ребра і звільняючи поперек. Відхилитися назад і взятися долонями за п’яти (або покласти долоні на стопи). З видихом прогнутися в грудях і попереку, відводячи голову назад. Тримати тулуб за рахунок напруги м’язів ніг. Затриматися на 30 секунд, дихати рівно.

Йога для схуднення: поза кравця

Сядьте в позу лотоса або по-турецьки, тільки коліна повинні бути точно над ступнями. Розслабте руки і покладіть їх на стегна. Опустіть і зведіть лопатки разом. Верхівкою тягнемося до стелі, витягаючи хребет вгору, грудну клітку – вперед. Стегна напружуємо і намагаємося опустити коліна на підлогу. На вдиху живіт рухається вперед на 5 рахунків, на видиху втягується всередину на 5 рахунків.

Йога для схуднення: «вогняне дихання»

Переходячи до наступної вправи, залишаємося у зручній позі кравця. Покладіть долоні на стегна і закрийте рот. Зробіть глибокий вдих і кілька коротких видихів через ніс, живіт повинен рухатися вперед-назад – на видиху втягуватися, на вдиху випинатися вперед. Виконуйте ці короткі різкі видихи (звук буде нагадувати сигнал старовинного паровозу) протягом трьох хвилин, а потім відновіть нормальне дихання.

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