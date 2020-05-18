Мрієте схуднути, не докладаючи зусиль і не змінюючи раціон? Улюблений дієтолог країни Світлана Фус стверджує – у цьому вам допоможе вода! Існує 3 секрети вживання води, які допоможуть позбутися ненависних кілограмів.

Секрет №1 – термогенний ефект води

Випиваючи натщесерце дві склянки води кімнатної температури, ви втрачаєте 24 ккал, нічого не роблячи. Ці калорії організм направляє на те, щоб засвоїти воду.

Брак води призводить до затримки рідини і зайвої ваги. Рідина, потрапляючи в кров, запускає вранці сплячий метаболізм, завдяки чому виводяться токсини, поліпшується травлення, корисні речовини добре всмоктуються, токсини швидше виводяться. Випиваючи дві чашки води вранці, ви зможете вивести зайву рідину з організму, за рахунок чого зменшиться ваша вага, а якщо будете продовжувати використовувати цю пораду все життя, то не тільки не будете хворіти, але і допоможете собі худнути.

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Серкет №2 – склянка води вгамовує помилкове відчуття голоду

Якщо вам після ситного обіду, особливо якщо ви їли дуже швидко, хочеться «закусити», заїсти солоденьким або солоним, то це 100% помилкове відчуття голоду. Просто організм посилає сигнал про спрагу, а мозок сприймає його, як сигнал голоду. І замість того, щоб випити води, ви їсте.

Пити потрібно повільно, і не відразу після їжі, а хоча б хвилин через 20, щоб харчова грудка встигла сформуватися. Отже, якщо між прийомами їжі пройшло менше трьох годин, і ви вже відчуваєте почуття голоду, випийте склянку води, тому що ваш організм хоче насправді пити.

ВАЖЛИВО: пийте воду з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги, якщо у вашому раціоні переважають.

Секрет №3 – вода з магнієм

Магній – це елемент, який бере участь в активних енергоспоживаючих процесах (м’язи, серце, ЦНС), в передачі нервових імпульсів. При стресі магній інтенсивно витрачається разом із енергією і імпульсами. Ось чому в момент тривоги, в організмі різко зростає потреба в магнії. Якщо ми вип’ємо склянку мінеральної води з вмістом цього елементу, ми переможемо почуття стресу, викликане помилковим голодом.

Таку воду можна купити в будь-якому продуктовому магазині. Зверніть увагу на етикетку: магнію в складі має бути 50-100 мг/л.

ВАЖЛИВО: користуватися цим секретом можна не більше 20 днів протягом півроку.

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