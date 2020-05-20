Обожнюєте солодощі, проте турбуєтеся про фігуру? Пропонуємо вам рецепт смаколиків із сухофруктів від експертів «Все буде добре» . Такими солодощами можна ласувати без шкоди для зовнішності. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Фініки без кісточок – 10 шт.

Курага – 10 шт.

Мигдаль – 40 г

Волоські горіхи – 40 г

Мед – 2 ст. л.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Какао – 4 ст. л.

Кокосова стружка – 2 ст. л.

Приготування:

Фініки, курагу, горіхи, мед, лимонний сік і 2 ст. л. какао перемішати в блендері до однорідної маси. Скачати кульки й обваляти в суміші з какао та кокосової стружки. Перед подачею охолодити в холодильнику.

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