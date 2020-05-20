Цукерки з сухофруктів для красивої фігури
20.05.2020
Обожнюєте солодощі, проте турбуєтеся про фігуру? Пропонуємо вам рецепт смаколиків із сухофруктів від експертів «Все буде добре» . Такими солодощами можна ласувати без шкоди для зовнішності. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Фініки без кісточок – 10 шт.
- Курага – 10 шт.
- Мигдаль – 40 г
- Волоські горіхи – 40 г
- Мед – 2 ст. л.
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Какао – 4 ст. л.
- Кокосова стружка – 2 ст. л.
Приготування:
- Фініки, курагу, горіхи, мед, лимонний сік і 2 ст. л. какао перемішати в блендері до однорідної маси.
- Скачати кульки й обваляти в суміші з какао та кокосової стружки.
- Перед подачею охолодити в холодильнику.
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