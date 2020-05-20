Схуднення за місячним календарем. Поради дієтолога і екстрасенса

Ваші спроби схуднути все не мають успіху? Екстрасенс Олена Курилова та дієтолог Світлана Фус стверджують: щоб скинути зайву вагу, необхідно це робити в правильний час, а саме в певні фази місяця! Вони розповіли, в який період місячного календаря необхідно більше уваги приділити спорту, а в який – правильному харчуванню.

Перша фаза – Молодик

У цей період людина переживає емоційний сплеск. Організм слабшає, його обов’язково треба підтримати, інакше він почне черпати ресурси з власних резервів. У період молодика найкраще зменшити фізичні навантаження і провести цей тиждень у більш спокійному темпі. Харчування має бути збалансованим, краще вживати менше смаженого, а зробити акцент на овочі. Для очищення організму пийте більше води.

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Друга фаза – зростаючий Місяць

У цей період зростаючий місяць створює, будує, приймає, акумулює енергію. Вам не слід надмірно навантажувати організм фізично, але варто поступово починати займатися спортом. У цей період організм може засвоїти максимальну кількість вітамінів, одержаних з їжі. Тому краще зупинити свій вибір на корисних овочах, а обмежити вживання шкідливої ​​їжі. У цей активний період у людей часто підвищується апетит, тому намагайтеся їсти більше рідких страв і продуктів (супи, кефіри, чаї).

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Наступна фаза – повний Місяць

У цей час жіноча енергетика посилюється, а чоловіча – слабшає. Жінкам краще зайнятися активними видами спорту. Чоловікам, навпаки, краще утриматися, адже це може вплинути на самопочуття і тиск. Під час повного місяця метаболізм людини сповільнюється. Тому краще утриматися від солодкого, жирного та інших важких продуктів. Віддавайте перевагу зеленим салатам і їжі, багатій на білки (м’ясо, сир, риба).

Остання місячна фаза – спадаючий Місяць

Під час спадаючого Місяця краще займатися справами, що не вимагають особливих зусиль. Краще відмовитися від фізичних навантажень і вести більш спокійний режим тижня. У цей період віддавайте перевагу корисним вуглеводам, наприклад, крупам і чорному хлібу, і білкам – м’ясу, яйцям, сиру. Іноді можна дозволити собі навіть швидкі вуглеводи – тістечко, наприклад, але не варто цим зловживати. У цей час краще додати ще й легкі фізичні навантаження, зайнятися спортом. Тоді схуднення йтиме швидше й ефективніше.

Відсьогодні ви будете худнути з легкістю, адже ви тепер знаєте, як правильно діяти в кожну з місячних фаз!

Video: Схуднення за місячним календарем. Поради дієтолога і екстрасенса Олена Курилова та Світлана Фус стверджують, що позбуватися зайвої ваги необхідно у певні фази місяця! Читайте, як худнути правильно за місячним календарем