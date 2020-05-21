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Ефективні вправи для сідниць і стегон від Еріки Герцег

21.05.2020

Вам не вдається скинути зайві кілограми, а після незначного схуднення вага повертається з лишком? Як стати володаркою стрункої фігури і завжди залишатися в бездоганній формі, знає солістка групи «ВІА Гра», ефектна блондинка Еріка Герцег! Які вправи для гарних сідниць, підтягнутих стегон і тонкої талії виконує зірка, дізнаєтеся просто зараз!

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СЕКРЕТ ВІД ЕРІКИ: краще займатися вранці на голодний шлунок – так тренування буде в рази ефективнішим. Але тим, у кого є якісь протипоказання, краще проконсультуватися з лікарем.

РОЗМИНКА: одну-дві хвилини походіть на місці, потім по черзі енергійно піднімайте ноги, зігнуті під прямим кутом, якомога вище. Потім прискорте крок.

Ритмічне підняття ніг

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки розведені в сторони. Підніміть одну ногу, зігнувши її в коліні. Потім намагайтеся підняти коліно вище ритмічними рухами. Повторити 15 разів на кожну ногу. Потім затримайте підняте коліно, після чого намагайтеся вирівняти ногу. Повторити 10 разів на кожну ногу.

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Присідання

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки зімкнуті перед собою. Зробіть крок в сторону і виконайте присідання, одночасно тримаючи спину прямо. Повторити 15 разів на кожну сторону. Потім, якщо відчуваєте в собі силу, виконати 20 присідань на місці.

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Підйом ноги

Вихідне положення: лежачи на боці, спертися на передпліччя правої руки, верхня нога рівно уздовж тулуба, нижня трохи зігнута. Піднімаємо ліву ногу під кутом 45 градусів якомога вище, напружуючи сідниці. Потім згинаємо ногу в коліні і повертаємося в початкове положення. Повторити по 15 разів на кожну ногу.

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Підйом зігнутої в коліні ноги

Вихідне положення: упор на колінах і долонях. Піднімаємо одну ногу, зігнуту в коліні, максимально вгору, потім опускаємо, але не торкаємося коліном підлоги. Повторити по 15 разів на кожну ногу, на останньому піднятті затримайте ногу вгорі якомога довше.

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Присідання, сидячи на колінах

Вихідне положення: сидячи на колінах, упираючись долонями в підлогу, спина пряма. У такому положенні сідайте праворуч, потім ліворуч. Робити такі присідання протягом 1–2 хвилин. Потім прийміть упор сидячи, права нога – пряма, ліва – перекинута за праву. У такому положенні робіть поворот ліворуч і затримайтеся на кілька секунд. Потім змініть ногу і виконайте поворот праворуч.

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Завдяки цьому комплексу Еріка схудла більш як на 30 кг, а отже, зможете й ви!

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Video: Ефективні вправи для сідниць і стегон від Еріки Герцег

Вправи для попи і стегон від Еріки Герцег - це справжня знахідка. Дивіться, які ефективні вправи для попи і стегон робить зірка, щоб бути стрункою

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