Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна
21.05.2020
«Кімчі» – це корейський рецепт квашеної пекінської капусти. Її можна заготовити на зиму, адже квашена капуста не втрачає свій вітамінний склад, а в процесі сквашування ще й виробляються корисні ферменти. Дізнайтеся рецепт гострої капусти по-корейськи на зиму від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Пекінська капуста – 3 шт.
- Сіль – 100 г
- Вода – 0,5 л
- Рисове борошно – 2 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Редька дайкон – 200 г
- Морква – 200 г
- Зелена цибуля – 100 г
- Червоний болгарський перець – 200 г
- Часник – 2-4 зуб.
- Імбир (натертий) – 2 ч. л.
- Цибулина – 1 шт.
- Рибний соус (або соєвий соус) – 120 мл
- Суміш трав (майоран, петрушка, кріп) – 1 ч. л.
- Свіжий кріп – кілька гілочок
- Паприка – 200 г
- Червоний перець – 2 ст. л.
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Приготування:
- Відрізаємо у капусти «попку», розрізаємо її вздовж навпіл і розбираємо на листочки. Серединки можна залишити цілими.
- Посипаємо гарненько сіллю і залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік. Бажано перемішувати її періодично, щоб всі листки встигли полежати в соку.
- Дайкон, моркву, болгарський перець і зелену цибулю ріжемо тонкою соломкою – це буде начинкою нашої капусти.
- Рисове борошно розводимо в невеликій кількості води, щоб вийшов клейстер. Потім додаємо решту води та цукор, підігріваємо, але не доводимо до кипіння. Залишаємо суміш охолонути. Це основа для маринаду.
- Імбир, часник і цибулю подрібнюємо в блендері або натираємо на тертці. Додаємо в основу для маринаду, перемішуємо віничком.
- Додаємо в маринад спеції – майоран, петрушку, кріп, червоний перець, паприку.
- Вливаємо туди ж рибний (або соєвий) соус, а також нарізаний кріп. Доводимо до кипіння та відставляємо.
- На кожен лист викладаємо начинку з дрібно нарізаних овочів і звертаємо рулетиками.
- У велику посудину щільно укладаємо рулети капусти і заливаємо ще теплим маринадом.
- Залишаємо в теплому місці на кілька днів, щоб почався процес бродіння.
- Час від часу притискаємо капусту дерев’яною ложкою, щоб виходило повітря.
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Video: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна
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