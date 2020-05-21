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Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна

21.05.2020

«Кімчі» – це корейський рецепт квашеної пекінської капусти. Її можна заготовити на зиму, адже квашена капуста не втрачає свій вітамінний склад, а в процесі сквашування ще й виробляються корисні ферменти. Дізнайтеся рецепт гострої капусти по-корейськи на зиму від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Пекінська капуста – 3 шт.
  • Сіль – 100 г
  • Вода – 0,5 л
  • Рисове борошно – 2 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Редька дайкон – 200 г
  • Морква – 200 г
  • Зелена цибуля – 100 г
  • Червоний болгарський перець – 200 г
  • Часник – 2-4 зуб.
  • Імбир (натертий) – 2 ч. л.
  • Цибулина – 1 шт.
  • Рибний соус (або соєвий соус) – 120 мл
  • Суміш трав (майоран, петрушка, кріп) – 1 ч. л.
  • Свіжий кріп – кілька гілочок
  • Паприка – 200 г
  • Червоний перець – 2 ст. л.

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Приготування:

  1. Відрізаємо у капусти «попку», розрізаємо її вздовж навпіл і розбираємо на листочки. Серединки можна залишити цілими.
  2. Посипаємо гарненько сіллю і залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік. Бажано перемішувати її періодично, щоб всі листки встигли полежати в соку.
  3. Дайкон, моркву, болгарський перець і зелену цибулю ріжемо тонкою соломкою – це буде начинкою нашої капусти.
  4. Рисове борошно розводимо в невеликій кількості води, щоб вийшов клейстер. Потім додаємо решту води та цукор, підігріваємо, але не доводимо до кипіння. Залишаємо суміш охолонути. Це основа для маринаду.
  5. Імбир, часник і цибулю подрібнюємо в блендері або натираємо на тертці. Додаємо в основу для маринаду, перемішуємо віничком.
  6. Додаємо в маринад спеції – майоран, петрушку, кріп, червоний перець, паприку.
  7. Вливаємо туди ж рибний (або соєвий) соус, а також нарізаний кріп. Доводимо до кипіння та відставляємо.
  8. На кожен лист викладаємо начинку з дрібно нарізаних овочів і звертаємо рулетиками.
  9. У велику посудину щільно укладаємо рулети капусти і заливаємо ще теплим маринадом.
  10. Залишаємо в теплому місці на кілька днів, щоб почався процес бродіння.
  11. Час від часу притискаємо капусту дерев’яною ложкою, щоб виходило повітря.

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Video: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна

Як заготовити на зиму пекінську капусту по-корейськи? Кімчі - це рецепт гострої пекінської капусти на зиму, яким поділився Сергій Калінін

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