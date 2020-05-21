Тепер ви зможете худнути за допомогою того, що у вас завжди є з собою! Дієтолог Світлана Фус розповість про один з наймодніших трендів у схудненні – правильне харчування за методом… долоні!

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Переїдання часто стає головною причиною появи зайвої ваги. І якщо вчасно не зупинитися, можна збільшити об’єм шлунка до кількох літрів! Саме тому вам стане в нагоді ваша рука, яка зможе «зупинити» бажання їси в необмеженій кількості. За допомогою долоньки, кулака, жмені й пальців можна відміряти ту кількість продуктів, яку потрібно споживати конкретно вам!

Долоня

Перший спосіб вимірювання продукту – це долонька. Цією міркою можна вимірювати кількість м’яса та риби на добу. Денна порція цих продуктів для жінки – це шматочок, який буде в довжину й ширину таким же, як і жіноча долоня – приблизно 100–150 г. Чоловікові можна за день з’їсти в 2 рази більше, тобто не одну «долоню» м’яса, а дві. Якщо з’їсти більше – корисні речовини будуть відкладатися в жирові запаси.

За допомогою долоньки також вимірюють добову дозу бобових та яєць. Наприклад, горох, квасоля, сочевиця та інші бобові нормалізують травлення та надають відчуття ситості. Але якщо переборщити, бобові будуть погано засвоюватися й провокувати газоутворення. Яєць також не варто вживати більше, ніж одну штуку. Це правило стосується як чоловіків, так і жінок.

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Кулак

Наступний спосіб вимірювання – кулак. Саме таку кількість сиру, яка вміщається в кулак, можна їсти протягом дня. Причому це правило стосується як чоловіків, так і жінок. Хоч сир – дуже корисний продукт, його кількість має суворо контролюватися: це білкова їжа, і якщо не обмежувати його в своєму раціоні, то надлишок білка може згубно вплинути на нирки.

Добова норма фруктів та овочів також вимірюється в кулаках, але в цьому випадку для жінок і чоловіків кількість відрізняється. Представницям слабкої статі можна вживати «чотири кулаки» цих продуктів на день, а представникам сильної статі – 6.

Овочі, сир і фрукти в першій половині дня – дуже корисні при схудненні через низьку кількість калорій.

Жменя

Для всіх любителів макаронів та інших вуглеводів існує своя міра – це жменя. Це стосується локшини, каш, картоплі тощо. Це вуглеводи, а вони засвоюються організмом не так швидко. Тому не варто їсти їх з надлишком. Для жінки в день можна з’їсти 2 жмені, для чоловіка – 3. Та ж ситуація і з солодощами – якщо вам захотілося з’їсти тістечко або морозиво, це буде вважатися 1 порцією каші.

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Пальці

Кожен із пальців також є певною мірою для продуктів. Наприклад, верхня фаланга великого пальця – це та кількість масла, горіхів або чорного шоколаду, яку можуть вживати і чоловік, і жінка на день.

Так само порція сухофрутів у день – це верхня частина долоні, де розташовані горбочки. Шматочок твердого сиру шириною і довжиною в 2 пальці – це ваша денна норма.

Тепер ви знаєте, як легко та швидко схуднути за допомогою своєї власної руки! Просто правильно розподіляйте продукти протягом дня, і ви забудете про зайві кілограми!

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Video: Схуднення з дієтологом: метод долоні Дієтолог Світлана Фус розповість про модний тренд - правильне харчування за методом долоні! Як схуднути за допомогою долоні - дієта долоня