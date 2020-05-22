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Риба фарширована виноградом: французький рецепт від експертів «Все буде добре»

22.05.2020

Яка страва найтрадиційніша для французької кухні? Відповідь проста – це риба, фарширована виноградом. Дізнайтеся, як приготувати рибу за французьким рецептом від експертів «Все буде добре» в нашому матеріалі.

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Складові:

  • риба (скумбрія) – 1 шт.
  • виноград з 4-6 листками – 300- 400 г
  • лимонний сік – 20 г
  • сушений естрагон – 2 ч. л.
  • зелень – пучок
  • сіль, перець

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Приготування:

  1. Виноград залити лимонним соком і тушкувати, поки весь сік не википить. Гарячий виноград розім’яти виделкою.
  2. Половину лимону дрібно нарізати.
  3. У рибі зробити з кожного боку кілька надрізів.
  4. Посолити, поперчити зовні та зсередини. Покласти начинку із зелені, естрагону, лимону  й винограду в зрізи на боках, натерти оливковою олією.
  5. Виноградне листя опустити в окріп із сіллю й одразу занурити у холодну воду.
  6. Обгорнути  рибу, залишаючи хвіст і голову вільними, закріпити все кулінарною ниткою.
  7. Запікати 20 хвилин за температури 200 ˚С.

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Video: Риба фарширована виноградом: французький рецепт від експертів «Все буде добре»

Риба фарширована виноградом - традиційна французька страва. Дізнайтеся рецепт приготування риби з виноградом в нашому матеріалі

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