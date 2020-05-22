Яка страва найтрадиційніша для французької кухні? Відповідь проста – це риба, фарширована виноградом. Дізнайтеся, як приготувати рибу за французьким рецептом від експертів «Все буде добре» в нашому матеріалі.

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Складові:

риба (скумбрія) – 1 шт.

виноград з 4-6 листками – 300- 400 г

лимонний сік – 20 г

сушений естрагон – 2 ч. л.

зелень – пучок

сіль, перець

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Приготування:

Виноград залити лимонним соком і тушкувати, поки весь сік не википить. Гарячий виноград розім’яти виделкою. Половину лимону дрібно нарізати. У рибі зробити з кожного боку кілька надрізів. Посолити, поперчити зовні та зсередини. Покласти начинку із зелені, естрагону, лимону й винограду в зрізи на боках, натерти оливковою олією. Виноградне листя опустити в окріп із сіллю й одразу занурити у холодну воду. Обгорнути рибу, залишаючи хвіст і голову вільними, закріпити все кулінарною ниткою. Запікати 20 хвилин за температури 200 ˚С.

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Video: Риба фарширована виноградом: французький рецепт від експертів «Все буде добре» Риба фарширована виноградом - традиційна французька страва. Дізнайтеся рецепт приготування риби з виноградом в нашому матеріалі