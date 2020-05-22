Для того щоб влітку не довелося відмовлятися від улюблених десертів, необхідно ретельно працювати над собою. Тренер Аніта Луценко розповіла про результативну гімнастику, завдяки якій і фігура залишиться стрункою, і звичні ласощі не зникнуть з раціону.

Вправа №1

Людям, які страждають на серцево-судинну недостатність, а також захворювання суглобів, від виконання гімнастики слід відмовитися.

Руки розправте у сторони. Підніміть праву ногу і відведіть її убік. Потім зафіксуйте перед собою і коліном торкніться лівого ліктя. Поміняйте ноги.

Вправа №2

Зіпріться колінами об підлогу. Руки витягніть перед собою. Виконайте віджимання (на вдиху опускайтеся, на видиху піднімайтеся). Голову тримайте перед собою, ноги прямі.

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Вправа №3

Ляжте на підлогу животом вниз. Підніміть ноги, потім опустіть і повторіть те ж саме з руками.

Вправа №4

Ляжте на спину животом вгору. Руки за головою. Лікті дивляться в бік. Підтягніть коліна до себе, підніміть плечі і торкніться лівим ліктем правого коліна. Поміняйте руки.

Вправа №5

Сядьте на підлогу, руки заведені за спину. Підтягніть ноги до себе і почніть по черзі витягати їх вліво і вправо.

Виконавши кожну вправу 50 разів (по 25 разів на кожну руку або ногу, у разі задіяння обох кінцівок), сміливо можете вирушати за улюбленим десертом, адже для того, щоб заслужити його, ви неабияк попітніли.

Video: Вправи для любителів солодкого від Аніти Луценко Аніта Луценко розповіла про результативну гімнастику, завдяки якій і фігура залишиться стрункою, і звичні ласощі не зникнуть з раціону

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