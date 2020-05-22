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Вправи для любителів солодкого від Аніти Луценко

22.05.2020

Для того щоб влітку не довелося відмовлятися від улюблених десертів, необхідно ретельно працювати над собою. Тренер Аніта Луценко розповіла про результативну гімнастику, завдяки якій і фігура залишиться стрункою, і звичні ласощі не зникнуть з раціону.

Вправа №1

Упражнения для сладкоежек

Людям, які страждають на серцево-судинну недостатність, а також захворювання суглобів, від виконання гімнастики слід відмовитися.

Руки розправте у сторони. Підніміть праву ногу і відведіть її убік. Потім зафіксуйте перед собою і коліном торкніться лівого ліктя. Поміняйте ноги.

Вправа №2

Упражнения для сладкоежек

Зіпріться колінами об підлогу. Руки витягніть перед собою. Виконайте віджимання (на вдиху опускайтеся, на видиху піднімайтеся). Голову тримайте перед собою, ноги прямі.

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Вправа №3

Упражнения для сладкоежек

Ляжте на підлогу животом вниз. Підніміть ноги, потім опустіть і повторіть те ж саме з руками.

Вправа №4

Упражнения для сладкоежек

Ляжте на спину животом вгору. Руки за головою. Лікті дивляться в бік. Підтягніть коліна до себе, підніміть плечі і торкніться лівим ліктем правого коліна. Поміняйте руки.

Вправа №5

Упражнения для сладкоежек

Сядьте на підлогу, руки заведені за спину. Підтягніть ноги до себе і почніть по черзі витягати їх вліво і вправо.

Виконавши кожну вправу 50 разів (по 25 разів на кожну руку або ногу, у разі задіяння обох кінцівок), сміливо можете вирушати за улюбленим десертом, адже для того, щоб заслужити його, ви неабияк попітніли.

Video: Вправи для любителів солодкого від Аніти Луценко

Аніта Луценко розповіла про результативну гімнастику, завдяки якій і фігура залишиться стрункою, і звичні ласощі не зникнуть з раціону

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