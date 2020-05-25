Страви з кабачків дуже корисні! З цього унікального овоча можна приготувати все, що душа забажає – від салату та супу до оладок! Топ-5 найсмачніших рецептів приготування кабачків від експертів «Все буде добре» – читайте у нашому матеріалі.

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Кабачки по-грецьки

Інгредієнти:

Молодий кабачок – 1 шт.

Зелена цибуля – 3-4 шт.

Шпинат – 20 грам

Салат – 3-4 листочка

Болгарський перець – 2-3 шт

Помідор – 1 шт

Кріп – 3-4 шт

Лимон – 1\2 шт

Оливкова олія

Борошно

Сіль, цукор, перець за смаком.

Приготування:

Очистити кабачок і нарізати тонкими кружечками. Обваляти у борошні та підсмажити в оливковій олії. Подрібнити зелену цибулю й обсмажити на сковороді. Додати дрібно нарізане листя шпинату, салат, болгарський перець, помідори і зелень. Тушкувати на повільному вогні, посолити і поперчити. Додати обсмажені кабачки. Полити соком половинки лимона. Запікати у духовці 15-20 хвилин.

Подавати кабачки по-грецьки варто охолодженими. Для прикраси – посипати дрібно нарізаним кропом.

Салат з кабачків і креветок

Інгредієнти:

Креветки (середні) – 20 шт.

Кабачки (маленькі) – 10 шт.

Соняшникова олія – ​​6 ст. л.

Лайм – 2 шт.

Імбир (свіжий і тертий) – 1 ст. л.

Червоний чилі – 2 шт.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Коріандр і м’ята (свіжі) – за смаком

Приготування:

Очистити креветки. Дуже тонко нарізати кабачки – скибочками. Обсмажити креветки, цедру лайма й імбир на розпеченій сковороді з маслом. Смажити близько 2 хвилин, поки креветки не набудуть золотистого кольору. Зняти з вогню і дати охолонути – 30 секунд Додати кабачки, сік лайма, подрібнений чилі і трави. Полити соєвим соусом і добре перемішати.

Подавати гарячим, поки кабачки не втратили хрустку скоринку і не стали м’якими.

Крем-суп з кабачків

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Цибулина – 1 шт.

Вода – 2 склянки

Борошно – 1 ч.л.

Яйце – 1 шт.

Вершкове масло – 25 г

Кисле молоко – 1\2 склянки

Зелень

Приготування:

Нарізати кабачки кружечками, залити водою і варити на повільному вогні, поки овочі не пом’якшають. Протерти через сито. Обсмажити борошно на вершковому маслі і додати кабачки. Розвести суміш кип’яченою водою і варити близько 5 хвилин. Збити яйце і кисле молоко, потім вилити до супу. Подавати суп з подрібненою зеленню.

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Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

Кабачки – 3 кг

Морква – 500 г

Лук – 500 г

Перець болгарський – 6 шт.

Часник – 2-3 головки

Зелень – за смаком

Соняшникова олія – ​​1 ст. л.

Оцет – 200 г

Цукор – 200 г

Сіль – 2 ст. л.

Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик

Приготування:

Почистити кабачки і моркву та натерти на тертці довгими смужками. Тонкою соломкою подрібнити болгарський перець і цибулю. Покришити зелень і пропустити через прес часник. Змішати овочі, залити маринадом з масла, оцту, солі, цукру і спецій. Відправити у холодильник на 3-4 години. Розкласти у стерилізовані банки і закрутити.

Оладки з кабачків

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Інгредієнти:

Молодий кабачок – 1 шт.

Яйце – 2 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Зелень – кріп і петрушка

Рослинна олія

Сіль, перець – за смаком

Сметана або йогурт

Приготування:

Розбити яйця, додати сіль і перець, потім збити. Натерти на крупній тертці молодий кабачок і додати до яєчної суміші. Додати борошно і добре перемішати. На розігрітій сковороді обсмажити оладки на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Подавати оладки з кабачків гарячими зі сметаною або йогуртом.

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