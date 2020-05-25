Страви з кабачків: топ-5 найсмачніших рецептів
Страви з кабачків дуже корисні! З цього унікального овоча можна приготувати все, що душа забажає – від салату та супу до оладок! Топ-5 найсмачніших рецептів приготування кабачків від експертів «Все буде добре» – читайте у нашому матеріалі.
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Кабачки по-грецьки
Інгредієнти:
- Молодий кабачок – 1 шт.
- Зелена цибуля – 3-4 шт.
- Шпинат – 20 грам
- Салат – 3-4 листочка
- Болгарський перець – 2-3 шт
- Помідор – 1 шт
- Кріп – 3-4 шт
- Лимон – 1\2 шт
- Оливкова олія
- Борошно
- Сіль, цукор, перець за смаком.
Приготування:
- Очистити кабачок і нарізати тонкими кружечками.
- Обваляти у борошні та підсмажити в оливковій олії.
- Подрібнити зелену цибулю й обсмажити на сковороді. Додати дрібно нарізане листя шпинату, салат, болгарський перець, помідори і зелень.
- Тушкувати на повільному вогні, посолити і поперчити.
- Додати обсмажені кабачки. Полити соком половинки лимона.
- Запікати у духовці 15-20 хвилин.
Подавати кабачки по-грецьки варто охолодженими. Для прикраси – посипати дрібно нарізаним кропом.
Салат з кабачків і креветок
Інгредієнти:
- Креветки (середні) – 20 шт.
- Кабачки (маленькі) – 10 шт.
- Соняшникова олія – 6 ст. л.
- Лайм – 2 шт.
- Імбир (свіжий і тертий) – 1 ст. л.
- Червоний чилі – 2 шт.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Коріандр і м’ята (свіжі) – за смаком
Приготування:
- Очистити креветки.
- Дуже тонко нарізати кабачки – скибочками.
- Обсмажити креветки, цедру лайма й імбир на розпеченій сковороді з маслом. Смажити близько 2 хвилин, поки креветки не набудуть золотистого кольору.
- Зняти з вогню і дати охолонути – 30 секунд
- Додати кабачки, сік лайма, подрібнений чилі і трави.
- Полити соєвим соусом і добре перемішати.
Подавати гарячим, поки кабачки не втратили хрустку скоринку і не стали м’якими.
Крем-суп з кабачків
Інгредієнти:
- Кабачки – 500 г
- Цибулина – 1 шт.
- Вода – 2 склянки
- Борошно – 1 ч.л.
- Яйце – 1 шт.
- Вершкове масло – 25 г
- Кисле молоко – 1\2 склянки
- Зелень
Приготування:
- Нарізати кабачки кружечками, залити водою і варити на повільному вогні, поки овочі не пом’якшають.
- Протерти через сито.
- Обсмажити борошно на вершковому маслі і додати кабачки.
- Розвести суміш кип’яченою водою і варити близько 5 хвилин.
- Збити яйце і кисле молоко, потім вилити до супу.
- Подавати суп з подрібненою зеленню.
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Кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- Кабачки – 3 кг
- Морква – 500 г
- Лук – 500 г
- Перець болгарський – 6 шт.
- Часник – 2-3 головки
- Зелень – за смаком
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Оцет – 200 г
- Цукор – 200 г
- Сіль – 2 ст. л.
- Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик
Приготування:
- Почистити кабачки і моркву та натерти на тертці довгими смужками.
- Тонкою соломкою подрібнити болгарський перець і цибулю.
- Покришити зелень і пропустити через прес часник.
- Змішати овочі, залити маринадом з масла, оцту, солі, цукру і спецій. Відправити у холодильник на 3-4 години.
- Розкласти у стерилізовані банки і закрутити.
Оладки з кабачків
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Інгредієнти:
- Молодий кабачок – 1 шт.
- Яйце – 2 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Зелень – кріп і петрушка
- Рослинна олія
- Сіль, перець – за смаком
- Сметана або йогурт
Приготування:
- Розбити яйця, додати сіль і перець, потім збити.
- Натерти на крупній тертці молодий кабачок і додати до яєчної суміші.
- Додати борошно і добре перемішати.
- На розігрітій сковороді обсмажити оладки на середньому вогні до рум’яної скоринки.
Подавати оладки з кабачків гарячими зі сметаною або йогуртом.