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Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

25.05.2020

Бути здоровим, струнким і смачно харчуватися — мрія кожної людини. Пропонуємо вам рецепт рибних нагетсів з фенхелем від переможця «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка, який не залишить вас байдужим і збереже фігуру. Покроковий рецепт рибних нагетсів з фенхелем читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • філе білої риби (тріска, камбала, минтай, хек) — 400 г
  • фенхель і сіль за смаком
  • борошно — 6 ст. л.
  • цедра лимона — 1 ст. л.
  • яйця — 3 шт.
  • панірувальні сухарі — 200 г

Приготування:

  1. Рибу порізати на шматки.
  2. Додати дрібку насіння фенхелю та трішки борошна, солимо.
  3. Суміш збиваємо у блендері та після переминаємо руками у мисці до однорідної маси.
  4. Натираємо на тертці трішки цедри лимона.
  5. Робимо з суміші нагетси: викачуємо в долонях шарики, кладемо на стіл і збиваємо їх по боках. Ззовні нагетси схожі на котлети.
  6. Збиваємо яйця.
  7. Нагетси обкачуємо в борошні, а потім занурюємо в яйця та обкачуємо в сухарях. Готові вироби викладаємо на форму, застелену пергаментним папером.
  8. Запікаємо нагетси у духовці за температури 180 ̊ С протягом 20 хв.

Інгредієнти для соусу:

  • сметана — 100 г
  • цедра лимона — 0,5 ч. л. 
  • сік лимона — 1 ст. л.
  • солоний огірок — 1 шт.

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Приготування:

  1. Нарізати дрібними кубиками солоний огірок, додати його до 100 г сметани.
  2. Додати 0,5 ч. л. цедри лимона.
  3. Додати 1 ст. л. соку лимона.

Інгредієнти до салату з гарбуза:

  • гарбуз — 200 г
  • яблука — 1—2 шт.
  • цукрова пудра та сіль за смаком
  • рукола, тим’ян, листя мангольда.

Приготування:

  1. Натерти 200 г гарбуза на терці.
  2. Натерти 1—2 яблука на терці.
  3. Додати натерте яблуко до гарбуза.
  4. Додати цукрову пудру та сіль.
  5. Декорувати руколою, тим’яном, листям мангольда.

Смачного!

Video: Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Готуємо рибні нагетси. Рецепт дієтичного і смачного снека з фенхелем сподобається і тим, хто стежить за своїм харчуванням, і тим, хто любить смачненьке. Як зробити рибні нагетси - читайте в матеріалі

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