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Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна

27.05.2020

У сезон кабачків експерт «Все буде добре» Сергій Калінін радить не готувати цей овоч, а вживати його сирим, приготувавши з нього пасту. Як приготувати сирі кабачки так, щоб це було смачно і корисно – дізнайтеся з нашого матеріалу. Пропонуємо покроковий рецепт пасти з кабачків!

        Інгредієнти:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Печериці – 4 шт.
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Соус:

  • Селера – пучок
  • Петрушка – пучок
  • Помідор – 2 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Перець чилі – 1 шт.

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Приготування:

  1. Кабачок очистити від шкірки.
  2. За допомогою овочечистки нарізати овочі, щоб вийшли смужки завширшки приблизно півсантиметри.
  3. Печериці з ніжками розрізати на чотири частини та змішати з рослинним маслом, сіллю і перцем – підсмажити.
  4. Збити в блендері помідори, селеру, часник, чилі, петрушку – щоб вийшов густий томатний соус.
  5. Викласти в глибоку тарілку «пасту» з кабачків, скропити оливковою олією, залити соусом, зверху викласти гриби.

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Video: Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна

Паста з кабачків: рецепт фетуччіні з кабачків. Легка дієтична альтернатива італійської пасти - паста з кабачків з грибами томатним соусом

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