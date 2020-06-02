Як вибрати банки для консервації

Експерти «Все буде добре» розповіли для STB.UA, наслідком чого можуть бути вибухи банок з консервацією. Ви дізнаєтеся дивовижні секрети про те, як вберегти ваші зусилля і зберегти банки на всю зиму. Детальніше про те, як правильно вибрати банки для консервації, читайте в нашому матеріалі.



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Підхід до консервації повинен бути досить серйозним, адже якщо не дотримуватися певних правил, ваша робота може бути не тільки марною, а ще й нашкодити вашим близьким!

Правила консервації:

Всередині банки може з’явитися цвіль, яка виділяє небезпечні мікотоксини, отруйні для нашого організму. Причому стан банки не завжди «видає» непрошених гостей. На вигляд вона може бути абсолютно нормальною. Скляні банки – вони не вічні. І тріскаються, і кришаться… Причому саме у процесі консервування. Посуд, призначений для консервування, треба підготувати. Вимити гарячою водою з додаванням харчової соди. Потім банки і пляшки прогріти у гарячій духовці або над вогнем – в воді. Щоб банки не лопнули під час стерилізації, покладіть на дно каструлі полотняну серветку. Це допоможе зробити прогрівання більш рівномірним. Щоб перевірити банку на цілісність, необхідно постукати по ній олівцем. Якщо банка має найменшу тріщинку, це буде помітно. Звук при цьому глухий, а ціла банка звучить дзвінко! Уважно подивіться на спайковий шов. Він повинен бути тонким, інакше скло буде кришитися на стику. Товстий шов завадить кришці щільно «обхопити» горлечко – значить, в банку потрапить повітря і наша консервація «вибухне». Якщо консервуєте у 3-літровій банці, складно отримати насичений смакк. У трилітровій банці помідори і огірки вийдуть м’якими. Краще беріть баночку літрову. Також не рекомендовано використовувати пластикову тару для консервації.

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