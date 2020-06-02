Малинові маски для обличчя вбережуть ніжну шкіру від шкідливих сонячних променів. Такі маски не тільки захистять, але й зроблять шкіру ніжною і бархатистою. У нашому матеріалі рецепти масок із малини від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської.



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Поради щодо використання та зберігання малинової маски:

Зберігати маску бажано не довше 2 днів. Наносити її необхідно на очищену шкіру обличчя на 10–15 хвилин. Потім умити обличчя теплою водою. Робити маску необхідно двічі або тричі на тиждень протягом 14 днів – і результат не забариться.

Маска для нормального типу шкіри

Інгредієнти:

малина – 2 ч. л.

жовток – 1 шт.

гречане борошно – 2 ч. л.

Приготування:

Розітріть ягоди малини до стану кашки. Змішайте в невеликій посудині 2 ложки цієї кашки, жовток та гречане борошно. Розмішуйте до однорідного стану.



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Маска для жирного типу шкіри

Інгредієнти:

малина – 2 ч. л.

білок – 1 шт.

вівсяне борошно – 1 ч. л.

Приготування:

Щоб отримати маску, змішайте перетерту малину, білок і вівсяне борошно до однорідного стану.

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Маска для сухого типу шкіри

Інгредієнти:

малина – 3 ч. л.

сметана – 1 ч. л.

горохове борошно – 1 ч. л.

Приготування:

Процедура приготування така сама.

У невеликій посудині розмішайте перетерту малину, сметану та горохове борошно. Щойно отримаєте однорідну масу – маска готова!

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Video: Малинова маска для обличчя від Лізи Глінської: літній догляд Малинова маска для обличчя, яка захистить від сонця. Рецепти маски з малини для всіх типів шкіри. Як зробити маску з малини, читайте в матеріалі