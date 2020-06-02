Малинова маска для обличчя від Лізи Глінської: літній догляд
02.06.2020
Малинові маски для обличчя вбережуть ніжну шкіру від шкідливих сонячних променів. Такі маски не тільки захистять, але й зроблять шкіру ніжною і бархатистою. У нашому матеріалі рецепти масок із малини від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської.
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Поради щодо використання та зберігання малинової маски:
- Зберігати маску бажано не довше 2 днів.
- Наносити її необхідно на очищену шкіру обличчя на 10–15 хвилин. Потім умити обличчя теплою водою.
- Робити маску необхідно двічі або тричі на тиждень протягом 14 днів – і результат не забариться.
Маска для нормального типу шкіри
Інгредієнти:
- малина – 2 ч. л.
- жовток – 1 шт.
- гречане борошно – 2 ч. л.
Приготування:
- Розітріть ягоди малини до стану кашки.
- Змішайте в невеликій посудині 2 ложки цієї кашки, жовток та гречане борошно.
- Розмішуйте до однорідного стану.
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Маска для жирного типу шкіри
Інгредієнти:
- малина – 2 ч. л.
- білок – 1 шт.
- вівсяне борошно – 1 ч. л.
Приготування:
- Щоб отримати маску, змішайте перетерту малину, білок і вівсяне борошно до однорідного стану.
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Маска для сухого типу шкіри
Інгредієнти:
- малина – 3 ч. л.
- сметана – 1 ч. л.
- горохове борошно – 1 ч. л.
Приготування:
Процедура приготування така сама.
- У невеликій посудині розмішайте перетерту малину, сметану та горохове борошно.
- Щойно отримаєте однорідну масу – маска готова!
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Video: Малинова маска для обличчя від Лізи Глінської: літній догляд
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