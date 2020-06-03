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Чахохбілі по-грузинськи з курки за 30 хвилин: рецепт покроковий

03.06.2020

Чахохбілі – це рагу з птиці, національна грузинська страва. Спочатку чахохбілі робилося з фазана, але в даний час цю страву готують з будь-якого м’яса птиці, а особливо часто з домашньої курки. А ви хочете приготувати зі звичайної курки справжню грузинську страву, та до того ж всього за 30 хвилин? Переможниця проєкту «Холостяк-6» Олена Лесик свого часу встигла підкорити цим блюдом екс-холостяка Іраклі Макацарія. Тепер і ви будете знати рецепт чахохбілі, яке готується всього півгодини!

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Інгредієнти для приготування чахохбілі:

  • Курка – 1 кг
  • Помідори – 0,5 кг
  • Цибуля – 2 шт.
  • Волоський горіх – 1 скл.
  • Часник – 5 зуб.
  • Перець чилі – 0,5 шт.
  • Хмелі-сунелі -– ¼ ч. л.
  • Чебрець – 2 гіл.
  • Каррі – ¼ ч. л.
  • А також: петрушка, кінза, базилік
  • Червоний мелений перець – ¼ ч. Л.
  • Сумах – ¼ ч. л.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Стручкова квасоля – 250 г
  • Рослинна олія – ​​2 ст. л.
  • Зелена цибуля

Приготування чахохбілі:

  1. Порізати курку на шматки, обсмажити на олії до золотистої скоринки.
  2. Обсмажити цибулю, додати подрібнені помідори, волоський горіх, болгарський перець і спеції.
  3. Проварити соус, додати бланшированную стручкову квасолю.
  4. Перемішати і додати курку, часник і перець чилі.
  5. Гасити 15 хвилин, потім додати зелень.Смачного!

Video: Чахохбілі по-грузинськи з курки за 30 хвилин: рецепт покроковий

Чахохбілі по-грузинськи можна приготувати всього а 30 хвилин. Сьогодні ви дізнаєтеся рецепт чахохбілі з курки, який обов'язково стане улюбленим у вашій родині

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