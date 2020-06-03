Десерт «Гаряча черешня» від кухаря Марини Шевченко
03.06.2020
Незвичайний десерт «Гаряча черешня» – смаколик, який повинен спробувати кожен. Особливо зараз, коли ягідний сезон в самому розпалі. Учасниця «МастерШеф» Марина Шевченко ділиться з вами простим рецептом десерту «Гаряча черешня».
Інгредієнти (на 4 порції):
- Цукор – 1/2 скл.
- Черешня – 500 г
- Вершкове масло – 60 г
- Мюслі (вівсяні пластівці) – 200 г
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Приготування:
- Черешню добре промити, видалити кісточки.
- Ягоди викласти у вогнетривку форму для запікання, посипати цукром і дати пустити сік.
- У невеликій мисці ретельно перемішати мюслі або пластівці та розтоплене масло. Викласти отриману масу на черешні.
- Запікати за температури 190 °С 15–20 хвилин. Подавати страву гарячою.
Перед подачею можна прикрасити свіжими ягодами, шматочками свіжих фруктів.
Дивіться на відео покрокове приготування десерту «Гаряча черешня», а також ще двох смачних страв із черешні. Усі три страви можна приготувати усього лише за півгодини!
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Video: Десерт «Гаряча черешня» від кухаря Марини Шевченко
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