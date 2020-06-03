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Засіб для уповільнення росту волосся після депіляції

03.06.2020

Багатьом дівчатам нерідко доводиться позбуватися небажаного волосся вже наступного дня після гоління. Маска після депіляції, рецептом якої ділиться Ольга Волкова, не лише зніме подразнення, а й сповільнить ріст волосся після депіляції. Як зробити маску для уповільнення росту волосся — в матеріалі. 

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Інгредієнти:

  • Відвар перетинок горіха – 6 ч. л.
  • Горохове борошно – 5 ч. л .
  • Яблучний оцет – 1 ч. л.
  • Ефірна олія м’яти – 6 крапель
  • Ефірна олія лаванди – 4 краплі
  • Ефірна олія чайного дерева – 6 крапель

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Приготування відвару:

1. Візьміть 4 чайні ложки перетинок, перетріть їх і залийте 2 столовими ложками окропу.

2. Поставте відвар на водяну баню. Він повинен потомитися 30 хвилин. Потім перетинкам необхідно охолонути протягом 2 годин.

Приготування маски:

1. Візьміть горохове борошно та змішайте його з відваром.

2. Додайте до інгредієнтів яблучний оцет.

3. Крапніть у суміш ефірні олії.

Маска готова!

Спосіб нанесення:

  1. Наносити її слід на ноги після процесу депіляції на 10–15 хвилин.
  2. Потім суміш необхідно змити теплою водою.
  3. Далі наносьте засіб щодня після душу на 5 хвилин.
  4. Ефірна олія м’яти заспокоїть шкіру і зніме подразнення, чайне дерево впорається з бактеріями, ну а лаванда додасть ніжкам приємний аромат.

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Video: Засіб для уповільнення росту волосся після депіляції

Маска після депіляції не тільки зніме роздратування, але і сповільнить зростання волосся після депіляції. Як зробити маску для уповільнення росту волосся - в матеріалі

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