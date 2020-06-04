Черешневий сорбет: покроковий рецепт
04.06.2020
Сезон черешні офіційно вважається відкритим! Пропонуємо вам приготувати сорбет з черешні. Заморожений десерт чудово смакуватиме в літню спеку. Читайте покроковий рецепт черешневого сорбета в матеріалі.
Інгредієнти:
- Черешня – 350 г
- Біле сухе вино (виноградний сік) – 100 мл
- Мед – 5 ст. л.
- Сік лимона – 2 ст. л.
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Приготування:
- Зробити заправку, змішавши вино, мед і сік лимона, збити до однорідності.
- З вишні видалити кісточки. М’якоть покласти в блендер і кілька разів збити до великої крихти, але не до стану пюре.
- Потім змішати з заправкою. Перекласти в миску і відправити у морозильну камеру.
- Кожні 10 хвилин відкривати і ретельно перемішувати суміш. Повторити 3-4 рази, поки суміш не замерзне до стану сорбету.
Смачного!
Дивіться на відео просто зараз, як приготувати три чудових десерти з черешні лише за півгодини:
Video: Черешневий сорбет: покроковий рецепт
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