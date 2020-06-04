Капуста квашена швидкого приготування: додаємо гарбуз і апельсин
04.06.2020
Чи існує рецепт квашеної капусти швидкого приготування? Будьте впевнені, що так! Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином – саме те, що вам потрібно цього спекотного літа. В нашому матеріалі читайте рецепт приготування від учасника проєкту «МастерШеф» Євгена Поливоди.
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Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином
Складові:
- капуста – 3 кг
- гарбуз – 200 г
- цукор – 150 г
- апельсин – 1 шт.
- вода – 1 л
- яблучний оцет – 50 мл
- сіль – 2 ч. л.
- рослинна олія – 50 мл
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Приготування:
- Капусту нашаткувати великими шматками.
- Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на крупній тертці.
- Апельсин очистити від насіння, подрібнити разом зі шкіркою.
- Змішати капусту, гарбуз, апельсин і 50 г цукру.
- Всю суміш пересипати в емальовану каструлю.
- Приготувати розсіл: змішати воду, сіль, 100 г цукру, яблучний оцет, рослинну олію. Закип’ятити.
- Залити капусту киплячим розсолом.
- Настоювати добу.
Смачного!
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