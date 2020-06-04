Кожна п’ята жінка має таку проблему, як куперозна сітка на обличчі. Подолати її можна за допомогою дорогої косметики. А тим, хто не хоче витрачати кошти на крем за високою ціною, допоможуть овочі з городу. Які – знає експерт «Все буде добре» лікар-косметолог Ірина Богаліка. Детальніше – в нашому матеріалі.

Ірина Богаліка – лікар-дерматолог, яка практикує вже понад 35 років. Особливістю її роботи є унікальні рецепти 15–19 століття на основі суто натуральних компонентів. Вона допоможе позбутися куперозу на обличчі за допомогою маски, яку легко приготувати в домашніх умовах.

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Куперозна сітка – це дуже поширена проблема. Причина її може бути як у генетичній схильності до цього, в гормональних змінах, пов’язаних із вагітністю, так і в реакції судин на харчування, стреси і зовнішні умови. Особливо негативно впливають на шкіру, схильну до куперозу, спекотне сонце, сильний вітер і перепади температур.

Оновний інгредієнт для створення – це зелений помідор. Це мають бути або зелені помідори, або недозрілі. У зелених помідорах міститься вітамін К, який має здатність знімати запалення і заспокоювати шкіру обличчя, ретинол (вітамін А), що допомагає регенерації клітин, зміцнює стінки капілярів, цинк, кальцій, калій, фолієва кислота та інші корисні для нашої шкіри мікроелементи. Вітаміни В, РР, Е, які роблять нашу шкіру еластичною, стимулюють утворення колагену, що своєю чергою робить капіляри і клітини шкіри більш захищеними та еластичними.

Інгредієнти для маски:

зелений помідор

кукурудзяний крохмаль

оливкова олія

Спосіб приготування:

Помідори треба очистити від шкірки, розділити на 4 частини і змолоти в блендері (разом із насінням). До 1 ст. л. пюре з помідорів додати 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю або рисового борошна, 0,5 ч. л. оливкової олії.

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Застосування:

Перед тим, як наносити маску, необхідно очистити обличчя. Краще це робити міцелярною водою або очисним гелем з оливкової серії. Маску тримаємо 10–15 хвилин. Коли перший шар підсихає, наносимо повторно. Потім все потрібно змити теплою водою. Щоб отримати ефект, маску слід наносити двічі на тиждень.

Дивовижним є те, що ефект буде помітно вже за 2 тижні, тобто після 4-го використання!

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