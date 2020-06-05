Віск для епіляції в домашніх умовах: рецепт експерта

Безболісної епіляції не буває, хоча кожна реклама наголошує на цій магічній властивості. До того ж продавці часто кажуть неправду про ідеальний результат. Експерт «Все буде добре» косметолог Тетяна Кушніренко знає, як зробити віск для епіляції в домашніх умовах, який з першого використання вразить вас своїм кінцевим результатом. Отже, як приготувати віск для епіляції вдома, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Цукор – 2 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Бджолиний віск – 1 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Приготування та застосування:

Розтопити воскові гранули на водяній бані, ретельно перемішати до густої консистенції. Наносити віск треба спеціальними дерев’яними шпателями. Їх можна купити в косметичних магазинах або замовити в інтернеті. 100 штук таких шпателів коштує близько 45 гривень.

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Властивості кожного компонента, що входить до складу воску:

Цукор – можна сказати, це головний інгредієнт воску, основний фіксатор волосків.

Лимонний сік – природна кислота, яка очищує шкіру, роз’їдає зроговілі часточки та робить шкіру гладенькою.

Бджолиний віск – знезаражує, знімає запалення, сприяє регенерації тканин, надає анестезуючого ефекту, зволожує.

Мед – у цій процедурі створює детокс-ефект для шкіри: очищує пори, чистить шкіру від токсинів, сприяє відновленню здоров’я шкіри.

Усі компоненти є абсолютно безпечними для використання. Єдине протипоказання – індивідуальна непереносимість меду чи бджолиного воску. Ви можете заздалегідь провести невеликий тест, щоб перевірити, чи немає у вас алергії: прикладіть невеликий шматочок продукту до шкіри в зоні зап’ястя і потримайте кілька хвилин. Якщо за цей час у вас не з’явиться почервоніння, висипання, свербіння або інших ознак алергії – можете сміливо використовувати продукт.

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Ще одне протипоказання – це подразнення на шкірі. Якщо у вас є відкриті рани, порізи, подряпини, опіки, висип чи бородавки на ділянці з небажаним волоссям, не слід наносити на ці місця гарячий віск. Краще почекати до повного загоєння. При епіляції воском у зоні бікіні упевніться, що у вас немає будь-яких дерматологічних захворювань. А в зоні бородавок найпростіше видаляти волосся за допомогою звичайного пінцета.

З приводу безболісності вважається, що больовий поріг жінок та чоловіків відрізняється. Це правда. Ба більше, у кожної людини все індивідуально. Саме тому ніколи не можна гарантувати, що, купивши якийсь диво-віск, ви взагалі не відчуєте болю.

Після епіляції використовуйте креми, у складі яких є вітаміни групи В або, наприклад, такий заспокійливий компонент, як пантенол. Якщо говорити про народні методи позбавлення болю, то можете спробувати лід перед епіляцією. Він працює за принципом лідокаїну, заморожуючи на якийсь час певну ділянку шкіри.

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