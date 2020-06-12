3 оригінальні рецепти полуничного варення від Жені Клопотенка
12.06.2020
У сезон полуниці кулінар Женя Клопотенко кидає виклик класичному полуничному варенню. Він упевнений, що запашні ягоди можна законсервувати по-новому і набагато смачніше! Читайте три оригінальні рецепти полуничного варення в нашому матеріалі.
Полуничне варення з базиліком
Інгредієнти:
- Полуниця ― 500 г
- Цукор ― 300 г
- Базилік ― 12 листочків
- Трояндовий лікер (або наливка) ― 50 мл
Приготування:
Вам знадобиться велика сковорода з високими стінками. Якщо у вас такої немає, ви можете взяти високу широку каструлю з товстим дном.
- Висипаємо полуницю і цукор у сковороду, ставимо на великий вогонь.
- Додаємо трояндовий лікер або наливку.
Секрет: Смажити варення потрібно на великому вогні, тоді полуниця не встигне пустити багато соку, цукор почне швидко танути, ягоди будуть карамелізуватися і залишаться цілими.
- Як тільки суміш закипить і почне пінитися, знімаємо піну.
- Коли піна перестане утворюватися і цукор стане червоним, додаємо цілі листочки базиліку. З цього моменту варимо 5―7 хвилин.
- Розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо.
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Полуничне варення з ялівцевими шишками
Інгредієнти:
- Полуниця ― 500 г
- Цукор ― 300 г
- Лимонний сік ― 2 ст. л
- Ялівцеві шишки ― 5 шт.
Приготування:
- У вогнетривкий посуд покласти ягоди, ялівцеві шишки, додати лимонний сік.
- Цукор висипати в окремий вогнетривкий посуд.
- Поставити обидві ємності в духовку з температурою 175 градусів на 30 хвилин.
- Дістати з духовки ягоди і цукор, який розплавився (у процесі теплової обробки цукор перетворюється на сироп карамельного кольору і надає варенню карамельного смаку).
- З’єднати ягоди і цукор. Поставити варення в духовку ще на 5―7 хвилин.
- Викласти у стерилізовані банки, закрити.
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Полуничне варення з перцем і шоколадом
Інгредієнти:
- Полуниця ― 1 кг
- Цукор ― 1 кг
- Гіркий шоколад ― 100 г
- Перець чилі ― 1 шт.
Приготування:
- Полуницю вимити, почистити, просушити.
- Перець чилі почистити від насіння, нарізати дрібними кубиками.
- Засипати перець 1 ст. л. цукру на 2―3 години.
- Засипати полуницю цукром, залишити на 2―3 години.
- Довести ягоди до кипіння, варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до середньої густини (15―20 хвилин).
- Додати у проварені ягоди перець чилі, довести до кипіння.
- Покласти шматочки шоколаду, розмішати.
- Готовий конфітюр розлити у стерилізовані банки, закрити. Зберігати в холодильнику.
Для тих, хто не любить дуже гостре, перцю можна додати вдвічі менше. Так варення матиме ледве вловимий гострий присмак.
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