Сир містить чимало корисних вітамінів і мікроелементів. Однак діти не завжди полюбляють цей продукт. Та існує секретна страва з сиру, від якої малеча не в змозі відмовитися. Читайте рецепт сирних кексів у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Яйця – 6 шт. (розділені на білки і жовтки)

Цукор – 6 ст. л.

Сир (м’який, не зернистий, 5%) – 400 г

Сіль – 2 дрібки

Лимонний сік – кілька крапель

Борошно – 4 ст. л.

Збиті вершки, ягоди для прикрашання

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Приготування:

Спершу розігріємо духовку до 180 градусів. Далі збиваємо білки з сіллю та лимонним соком в одній мисці, а жовтки з цукром — в іншій. До збитих жовтків додаємо сир і ретельно перемішуємо. Беремо збиті білки та обережно вмішуємо їх у тісто. Тепер крізь сито, одразу перемішуючи, додаємо до тіста борошно. Розподіляємо тісто по формочках для кексів. Ставимо кекси на 15 хвилин у духовку. Коли кекси будуть готові, прикрашаємо їх збитими вершками та ягодами.

Смачного!

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