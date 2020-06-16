Маринад для шашлику — секрет вдалого барбекю. Найчастіше у нас немає часу довго маринувати шашлик, але ж так хочеться, щоб він був ніжним та соковитим. В арсеналі Ігоря Місевича є секретна зброя — рецепти швидких маринадів для шашлику, які зроблять будь-яке м’ясо дивовижно смачним усього за годину!

Мало хто знає, але маринаду вже понад 2000 років. Ще древні римляни помітили, що вимочування м’яса і риби в солоній морській воді додає страві м’якості та помітно поліпшує смак. Згодом маринади стали дуже популярними, їх рецепти удосконалювалися і доповнювалися новими інгредієнтами. Сьогодні є рецепти експрес-маринадів, які швидко перетворюють навіть жорстке м’ясо y неперевершений шашлик.

Рецепт швидкого гірчичного маринаду

Інгредієнти:

Гірчиця — 1 банка (250 г)

1 банка (250 г) Цибуля ріпчаста — 2 великі головки

2 великі головки Соєвий соус — 1–2 ст. л

1–2 ст. л Перець, шавлія, базилік, орегано — за смаком

Спосіб приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю. Гірчицю змішуємо з соєвим соусом. Додаємо до суміші цибулю. Додаємо прянощі. Все ретельно перемішуємо. Шматки свинини обвалюємо в маринаді та залишаємо на годину.

Для яловичини гірчиця не підходить. Це м’ясо досить жорстке, а гірчиця не так сильно впливає на м’ясо, тож шашлик може вийти жорстким.

Рецепт швидкого м’ятно-лимонного маринаду

Інгредієнти:

Лимонний сік — 4 — 5 ст. л.

4 5 ст. л. Листя м’яти — 3–4

3–4 Біле вино — 60 мл

60 мл Цибуля — 1 шт.

1 шт. Часниковий порошок (або 2–3 подрібнені зубчики часнику) — за смаком

за смаком Майоран, чебрець, мелений червоний перець (гострий і солодкий) — за смаком

Приготування:

Цибулину дрібно нарізати. М’яту порубати, полити лимонним соком. Змішуємо цибулю та м’яту. Додаємо прянощі і часник. Заливаємо суміш вином. Все добре перемішуємо. Маринуємо м’ясо годину.

Маринад на основі лимона смачніший, а кислота менш агресивна. Вона не розщеплює м’ясо на волокна, але прибирає жорсткість. Сік сприятиме прискореній ферментації м’яса. Крім розм’якшення, лимон допомагає м’ясу краще ввібрати спеції та прянощі. Такий маринад захищає продукт від сильного підгоряння, оскільки перший тепловий удар він приймає на себе.

Рецепт швидкого універсального маринаду з ківі

Інгредієнти:

Ківі — 1 шт.

1 шт. Цибуля — 3 шт.

3 шт. Мінеральна вода — 1 скл.

1 скл. Спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно нарізати. Змішати зі спеціями та мінералкою. Ківі перемелюємо в блендері. Додаємо отриману суміш до цибулі. Добре перемішуємо. Залишаємо маринуватися на 20 хв.

Маринад з ківі вважається універсальним. Органічні кислоти ківі мають руйнівну дію на білок колаген — м’ясо буде легко жуватися і засвоюватися. А фермент, який міститься у фрукті, дуже швидко розм’якшує м’ясо. Фрукт дуже сильно впливає на м’ясо, тож підходить для всіх видів, навіть для жорсткої телятини.

Також дізнайтеся у відео, як зробити швидкий маринад для шашлику:

Video: Швидкий маринад для шашлику Як приготувати швидкий маринад для шашлику? Читайте топ-3 найкращих способів зробити маринад для шашлику і замаринувати в ньому м'ясо для пікніка

Нехай ваш шашлик буде найсмачнішим!

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