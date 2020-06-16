Сирна запіканка «як у садочку»: рецепт Лізи Глинської
16.06.2020
Напевно, всі пам’ятають сирну запіканку, яку нам готували в дитячому садку! Вона не тільки дуже смачна, а й корисна. Приготуйте сирну запіканку «як у садочку» за рецептом Єлизавети Глинської. Процес приготування такого сніданку займе 10 хвилин, після чого ви отримаєте смачну і ситну страву!
Інгредієнти для сирної запіканки «як у садочку»:
- Сир (жирністю не менше 9%) – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Манка – 2 ст. л. без гірки
- Цедра і сік половинки апельсина
- Вершки (жирністю не менше 20%) – 150 мл
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Приготування сирної запіканки «як у садочку»:
- Всі інгредієнти ретельно збити за допомогою блендера.
- Змастити форму вершковим маслом, присипати манкою і вилити туди сирну масу.
- Відправити в розігріту до 175 градусів духовку на 40 хвилин.
- Потім зменшити температуру до 150 градусів і протримати ще 40 хвилин.
- Зробіть запіканку з вечора та залиште у формі до ранку.
- Подавайте запіканку до сніданку зі сметаною або варенням.
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