Напевно, всі пам’ятають сирну запіканку, яку нам готували в дитячому садку! Вона не тільки дуже смачна, а й корисна. Приготуйте сирну запіканку «як у садочку» за рецептом Єлизавети Глинської. Процес приготування такого сніданку займе 10 хвилин, після чого ви отримаєте смачну і ситну страву!

Інгредієнти для сирної запіканки «як у садочку»:

Сир (жирністю не менше 9%) – 500 г

Яйце – 1 шт.

Манка – 2 ст. л. без гірки

Цедра і сік половинки апельсина

Вершки (жирністю не менше 20%) – 150 мл

Більше на тему: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової



Приготування сирної запіканки «як у садочку»:

Всі інгредієнти ретельно збити за допомогою блендера. Змастити форму вершковим маслом, присипати манкою і вилити туди сирну масу. Відправити в розігріту до 175 градусів духовку на 40 хвилин. Потім зменшити температуру до 150 градусів і протримати ще 40 хвилин. Зробіть запіканку з вечора та залиште у формі до ранку. Подавайте запіканку до сніданку зі сметаною або варенням.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре