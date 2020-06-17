Ви куштували коли-небудь яловичину з вишнею? Смак найніжнішого м’яса з соусом на основі вишні забути неможливо. Страва, приготована так, відрізняється і ароматом, і смаком. Докладний рецепт яловичини з вишнею — в матеріалі.

Інгредієнти:

Яловичина — 500 г

Вишня — 100 г

Крохмаль — 1 ст. л.

Чорний перець (горошком) — 5 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Розмарин — 2 гілочки

Сіль

Для соусу:

Вишня — 50 г

Чебрець — 0,5 ч. л.

Лавровий листок — 3 шт.

Чорний перець (горошок) — 3 шт.

Сіль, цукор — за смаком

Бальзамічний оцет — 2 ст. л.

Оливкова олія — ​​2 ст. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Імбир — 3 слайси

Перець чилі — 0,5 шт.

Для маринування вишні:

Коньяк — 3 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Перець чилі — 1 шт.

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Приготування:

Замаринувати вишню, змішавши коньяк із цукром і перцем чилі. Залишити на годину. М’ясо нарізати слайсами по 1,5 см упоперек волокон. Відбити м’ясо через харчову плівку. Замаринувати відбите м’ясо в спеціях, залишити на годину. М’ясо очистити від спецій, помістити на фольгу. Мариновану вишню змішати з крохмалем, помістити на м’ясо. Згорнути м’ясо рулетом та обгорнути фольгою. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин. Дістати з духовки і дати 10 хвилин полежати в фользі. Всі інгредієнти для соусу збити в блендері. Перед подачею рулет порізати, полити соусом, прикрасити розмарином.

Смачного!

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