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Як приготувати полуничну наливку? Простий рецепт

17.06.2020

Любите полуницю і хочете насолоджуватися смаком ягоди не тільки влітку, а й взимку? Спеціально для вас переможниця львівського фестивалю наливок Оксана Височанська розповіла простий покроковий рецепт заготівлі полуниці – ягідної наливки. З ним упорається навіть новачок!

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Інгредієнти:

  • Ягоди (суміш полуниці і суниці) – 500 г
  • Цукор – 250 г
  • Горілка – 500 мл
  • Вода (кип’ячена) – 1 ст.

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Приготування полуничної наливки в домашніх умовах:

  1. Ягоди залити горілкою, настоювати 2 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці. Відтак відцідити горілку.
  2. Проспиртовані ягоди засипати цукром, трохи прим’яти.
  3. Дати настоятися 2 тижні у банці під кришкою. Відцідити ягідний сироп.
  4. Ягоди залити кип’яченою водою, щоб забрати залишки соку. Ще раз відцідити.
  5. Змішати відціджену воду з ягідним сиропом і настояною горілкою.
  6. Настоювати наливку 2–3 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці.

Рецепти одразу кількох наливок від Оксани Височанської дивіться у відео просто зараз:

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