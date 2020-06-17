Любите полуницю і хочете насолоджуватися смаком ягоди не тільки влітку, а й взимку? Спеціально для вас переможниця львівського фестивалю наливок Оксана Височанська розповіла простий покроковий рецепт заготівлі полуниці – ягідної наливки. З ним упорається навіть новачок!

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Інгредієнти:

Ягоди (суміш полуниці і суниці) – 500 г

Цукор – 250 г

Горілка – 500 мл

Вода (кип’ячена) – 1 ст.

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Приготування полуничної наливки в домашніх умовах:

Ягоди залити горілкою, настоювати 2 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці. Відтак відцідити горілку. Проспиртовані ягоди засипати цукром, трохи прим’яти. Дати настоятися 2 тижні у банці під кришкою. Відцідити ягідний сироп. Ягоди залити кип’яченою водою, щоб забрати залишки соку. Ще раз відцідити. Змішати відціджену воду з ягідним сиропом і настояною горілкою. Настоювати наливку 2–3 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці.

Рецепти одразу кількох наливок від Оксани Височанської дивіться у відео просто зараз:

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