Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків
Учасниця шостого сезону шоу «Холостяк» Іванка Клевчук знає рецепт, як схуднути в талії, не вдаючись до фізичних вправ! Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків, вона розповіла на проєкті «Все буде добре». Читайте рецепт обгортання з медом і жирними вершками від Іванки в нашому матеріалі.
Для маски вам знадобиться:
- підігріті вершки 33% – 2 ч. л.
- імбирний порошок – 0,5 ч. л.
- мед – 2 ст. л.
- ефірна олія герані – 3 краплі
- ефірна олія кориці – 3 краплі
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Приготування і застосування:
- Для початку потрібно змішати вершки з імбирем і медом та залишити настоятися на пів години. У вершках міститься велика кількість молочної кислоти, яка надає шкірі пружності. Імбир активно спалює жир, а мед містить ферменти, які вирівнюють рельєф шкіри.
- Додати три краплі ефірної олії герані. Вона тонізує шкіру.
- Додати три краплі ефірної олії кориці – це стимулює обмін речовин.
- Нанести суміш на живіт активними масажними рухами.
- Замотати харчовою плівкою і тримати 10 хвилин.
- Знімати маску краще під контрастним душем, який також прискорює обмін речовин.
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За два тижні застосування маски Іванка зменшила животик на 2 см. Маска буде добрим допоміжним засобом при схудненні, але пам’ятайте: найефективнішим методом формування тонкої талії будуть вправи на косі м’язи живота.
Дивіться на відео просто зараз вправи для зменшення талії і рецепт обгортання:
Video: Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків
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