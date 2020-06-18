Рецепти консервації з ревеню: компот та ікра
18.06.2020
Завдяки рецептам своєї бабусі Женя Поливода знає, як зробити незвичайну консервацію. У студії «Все буде добре» кулінар показав, як зварити компот із ревеню і яка на вигляд ікра з ревеню та буряку. Детальніше – в матеріалі.
Компот з ревеню
Інгредієнти:
- Ревінь – 500 г
- Вода питна – 2 л
- Лимонна кислота – 1 ч. л.
- Цукор – 150 г
- Каркаде – 2 ст. л.
- Імбир (тертий або мелений) – 1 ч. л.
- Кориця – 1 паличка
- Бодян зірочками – 3 шт.
Готуємо компот з ревеню на зиму:
- Ревінь промийте, почистіть і наріжте кубиками.
- У сотейник налийте питну воду, доведіть її до кипіння і всипте цукор. Проваріть 5 хвилин, щоб сироп трохи загус.
- У цукровий сироп висипте подрібнений ревінь, лимонну кислоту, каркаде, мелений або тертий імбир, палички кориці, зірочки бодяну і проваріть ще 6–8 хвилин.
- Простерилізуйте банки, залийте компот і щільно закрийте кришками.
Компот може зберігатися в прохолодному, темному, провітрюваному місці до 8–12 місяців.
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Ікра з ревеню і буряку
Інгредієнти:
- Ревінь – 500 г
- Буряк – 500 г
- Морква – 2 шт.
- Ріпчаста цибуля – 2 шт.
- Перець чилі – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Соняшникова олія – 50 г
- Оцет – 3 ст. л.
- Цукор, сіль, чорний перець – за смаком
Приготування:
- Розігрійте в сотейнику соняшникову олію, додайте подрібнену цибулю і моркву.
- Обсмажуйте цибулю і моркву, додайте туди по черзі подрібнені в блендері буряк, ревінь і перець чилі.
- Тушкуйте суміш овочів приблизно 40–50 хвилин.
- Вичавіть у суміш два зубчики часнику, влийте оцет, додайте сіль, цукор і перець за смаком.
- Тушкуйте бурякову ікру ще 5–10 хвилин.
- Ще гарячою розкладіть ікру по стерилізованих банках. Після цього банки закупорте і переверніть.
Зберігайте в прохолодному темному місці.
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Video: Рецепти консервації з ревеню: компот та ікра
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