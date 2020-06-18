Завдяки рецептам своєї бабусі Женя Поливода знає, як зробити незвичайну консервацію. У студії «Все буде добре» кулінар показав, як зварити компот із ревеню і яка на вигляд ікра з ревеню та буряку. Детальніше – в матеріалі.

Компот з ревеню

Інгредієнти:

Ревінь – 500 г

Вода питна – 2 л

Лимонна кислота – 1 ч. л.

Цукор – 150 г

Каркаде – 2 ст. л.

Імбир (тертий або мелений) – 1 ч. л.

Кориця – 1 паличка

Бодян зірочками – 3 шт.

Готуємо компот з ревеню на зиму:

Ревінь промийте, почистіть і наріжте кубиками. У сотейник налийте питну воду, доведіть її до кипіння і всипте цукор. Проваріть 5 хвилин, щоб сироп трохи загус. У цукровий сироп висипте подрібнений ревінь, лимонну кислоту, каркаде, мелений або тертий імбир, палички кориці, зірочки бодяну і проваріть ще 6–8 хвилин. Простерилізуйте банки, залийте компот і щільно закрийте кришками.

Компот може зберігатися в прохолодному, темному, провітрюваному місці до 8–12 місяців.

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Ікра з ревеню і буряку

Інгредієнти:

Ревінь – 500 г

Буряк – 500 г

Морква – 2 шт.

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Перець чилі – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Соняшникова олія – 50 г

Оцет – 3 ст. л.

Цукор, сіль, чорний перець – за смаком

Приготування:

Розігрійте в сотейнику соняшникову олію, додайте подрібнену цибулю і моркву. Обсмажуйте цибулю і моркву, додайте туди по черзі подрібнені в блендері буряк, ревінь і перець чилі. Тушкуйте суміш овочів приблизно 40–50 хвилин. Вичавіть у суміш два зубчики часнику, влийте оцет, додайте сіль, цукор і перець за смаком. Тушкуйте бурякову ікру ще 5–10 хвилин. Ще гарячою розкладіть ікру по стерилізованих банках. Після цього банки закупорте і переверніть.

Зберігайте в прохолодному темному місці.

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Video: Рецепти консервації з ревеню: компот та ікра Дивіться, як приготувати компот з ревеню, а також як зробити ікру з ревеню і буряка? Рецепти в нашому матеріалі