Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі
19.06.2020
Через активне сонце ваше волосся стало ламким і схожим на солому? За допомогою однієї маски можна відновити волосся за тиждень, – стверджує телеведуча і просто красуня Роза Аль-Намрі. Якщо робити процедуру через день, то вже за тиждень ви помітите ефект ламінування волосся!
Рецепт маски для пошкодженого волосся:
- Ланолін – 2 ст. л.
- Касторова олія – 3 ст. л.
- Персикова олія – ½ ст. л.
- Вода – ½ скл.
- Гліцерин – 1 ч. л.
- Шампунь – 1 ч. л.
- Яблучний оцет– ½ ч. л.
- Манна крупа – 3 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
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Приготування:
- Розтопити ланолін у каструлі, потім додати касторову олію.
- Додати персикову олію, ретельно перемішати і додати воду.
- Добре перемішати. Зняти з вогню і додати оцет і гліцерин.
- Додати шампунь, ретельно перемішати.
- Остудити трохи суміш і додати яйце.
- Після охолодження нанести маску по всій довжині волосся і прочесати гребінцем.
- Обмотати волосся харчовою плівкою і залишити на пів години.
- Змивати маску потрібно прохолодною водою з шампунем.
ВАЖЛИВО: ця маска не підлягає зберіганню, її потрібно використовувати відразу після приготування.
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Video: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі
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