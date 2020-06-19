Через активне сонце ваше волосся стало ламким і схожим на солому? За допомогою однієї маски можна відновити волосся за тиждень, – стверджує телеведуча і просто красуня Роза Аль-Намрі. Якщо робити процедуру через день, то вже за тиждень ви помітите ефект ламінування волосся!

Рецепт маски для пошкодженого волосся:

Ланолін – 2 ст. л.

Касторова олія – 3 ст. л.

Персикова олія – ½ ст. л.

Вода – ½ скл.

Гліцерин – 1 ч. л.

Шампунь – 1 ч. л.

Яблучний оцет– ½ ч. л.

Манна крупа – 3 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Більше на тему: Як швидко відростити волосся?

Приготування:

Розтопити ланолін у каструлі, потім додати касторову олію. Додати персикову олію, ретельно перемішати і додати воду. Добре перемішати. Зняти з вогню і додати оцет і гліцерин. Додати шампунь, ретельно перемішати. Остудити трохи суміш і додати яйце. Після охолодження нанести маску по всій довжині волосся і прочесати гребінцем. Обмотати волосся харчовою плівкою і залишити на пів години. Змивати маску потрібно прохолодною водою з шампунем.

ВАЖЛИВО: ця маска не підлягає зберіганню, її потрібно використовувати відразу після приготування.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі Рецепт маски для пошкодженого волосся, який пропонує Роза Аль-Намрі, обійдеться вам усього в 40 гривень. Читайте рецепт маски для сухого і пошкодженого волосся в нашому матеріалі