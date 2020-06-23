Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Смачно починати свій ранок можливо та потрібно. Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

черевця лосося – 300 г

грибний бульйон – 200 мл

гриби – 100 г

шпинат – 200 г

заморожений зелений горошок – 200 г

борошно – 1 скл.

яйце – 1 шт.

молоко – 1/3 скл.

сіль, перець – до смаку

свіжий чебрець – 1/4 ч. л.

зерна гірчиці – 1/4 ч. л.

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Приготування:

Черевця лосося нарізати на однакові невеликі шматочки і викласти рівномірним шаром на пергамент для запікання, залишивши вільні краї. Залити в каструлю грибний бульйон, додати шпинат, розморожений зелений горошок, чебрець, перець чилі, дрібку солі. Довести до кипіння і зняти з вогню. У мисці змішати борошно, нарізаний кубиками болгарський перець, суху гірчицю, яйце і молоко до отримання однорідної маси. У форму з лососем вилити грибний бульйон. Потім поверх рівномірно викласти борошняну масу. Загорнути краї пергаменту, зв’язати їх ниткою. Запікати 25 хвилин у духовці, попередньо прогрітій до 180–200 градусів.

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Video: Дієтична запіканка з лосося від Віталія Борисюка Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі

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