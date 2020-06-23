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Дієтична запіканка з лосося від Віталія Борисюка

23.06.2020

Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Смачно починати свій ранок можливо та потрібно. Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі. 

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Інгредієнти:

  • черевця лосося – 300 г
  • грибний бульйон – 200 мл
  • гриби – 100 г
  • шпинат – 200 г
  • заморожений зелений горошок – 200 г
  • борошно – 1 скл.
  • яйце – 1 шт.
  • молоко – 1/3 скл.
  • сіль, перець – до смаку
  • свіжий чебрець – 1/4 ч. л.
  • зерна гірчиці – 1/4 ч. л.

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Приготування:

  1. Черевця лосося нарізати на однакові невеликі шматочки і викласти рівномірним шаром на пергамент для запікання, залишивши вільні краї.
  2. Залити в каструлю грибний бульйон, додати шпинат, розморожений зелений горошок, чебрець, перець чилі, дрібку солі.
  3. Довести до кипіння і зняти з вогню.
  4. У мисці змішати борошно, нарізаний кубиками болгарський перець, суху гірчицю, яйце і молоко до отримання однорідної маси.
  5. У форму з лососем вилити грибний бульйон.
  6. Потім поверх рівномірно викласти борошняну масу. Загорнути краї пергаменту, зв’язати їх ниткою.
  7. Запікати 25 хвилин у духовці, попередньо прогрітій до 180–200 градусів.

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Video: Дієтична запіканка з лосося від Віталія Борисюка

Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі

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