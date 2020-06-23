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Маска з алое від прищів: готуємо в домашніх умовах

23.06.2020

Косметолог Ольга Метельська показала, як зробити маску з алое від прищів у домашніх умовах. Для закріплення ефекту вона порекомендувала також лосьйон з алое. Як приготувати маску та лосьйон з алое, читайте в нашому матеріалі.

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Маска з алое від прищів

  • Блакитна глина – 1 ч. л.
  • Сік алое – 1 ч. л .
  • Настоянка календули – 0,5 ч. л.
  • Олія виноградних кісточок – 1 ч. л.
  • Ефірна олія евкаліпта або чайного дерева – 3–4 краплі
  • Вода – 1 ч. л. (якщо маска занадто густа)

Змішати глину з соком алое, вичавленим із листочка через часничницю (якщо сік алое деревовидного, розбавити водою 1:1). Додати настоянку календули. У базову олію (виноградних кісточок) додати кілька крапель ефірної. Перемішати.

Нанести на обличчя, оминаючи губи і шкіру навколо очей, на 10 хвилин. Найефективніше маска з алое для обличчя від прищів працює вранці – з 08:00 до 12:00. Наносити 1–2 рази на тиждень.

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Лосьйон з алое

  • Сік алое – 2 ст. л.
  • Суха ромашка – 1 ч. л. з гіркою
  • Сухий звіробій – 1 ч. л.
  • Окріп – 200 мл
  • Спиртова настоянка гіркого полину – 25 мл
  • Яблучний оцет – 1 ч. л.

Приготувати настій із сухої ромашки і звіробою: трави залити окропом, потримати на паровій бані 5 хвилин, потім настоювати 40 хвилин, процідити.

У проціджений відвар додати настоянку гіркого полину, яблучний оцет і сік алое.

Зберігати в холодильнику не більше двох тижнів. Використовувати лосьйон двічі на день. Перед нанесенням дочекатися, поки змочений лосьйоном ватний диск прогріється до кімнатної температури.

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Video: Маска з алое від прищів: готуємо в домашніх умовах

Як зробити маску з алое від прищів у домашніх умовах? Читайте матеріал, і ви дізнаєтеся рецепт маски з алое від косметолога Ольги Метельської

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