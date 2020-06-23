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Скумбрія на грилі: рецепт покроково

23.06.2020

Скумбрія приготована на грилі легко засвоюється організмом і є прекрасним джерелом білка. Ця риба містить велику кількість фосфору, йоду, кальцію, магнію і цинку. Як приготувати скумбрію на грилі? Покроковий рецепт від експертів «Все буде добре» читайте в матеріалі!Скумбрия на гриле

Інгредієнти для скумбрії на грилі:

  • скумбрія – 3 шт.
  • кріп – пучок
  • петрушка – пучок
  • шпинат – пучок
  • цедра одного лимона
  • соняшникова олія – ​​3 ст. л.
  • помідор – 2 шт.
  • цукіні – 1 шт

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Приготування скумбрії на грилі:

  1. Зелень подрібнити.
  2. Зняти з риби обгорілу шкірку, фольгу змастити олією.
  3. Нарізати тонкими кільцями помідор, цукіні порізати слайсами.
  4. На фольгу помістити цукіні, рибу, посипати зеленню і цедрою лимона.
  5. Рибу укрити кружечками помідора, загорнути в слайси цукіні.
  6. Загорнути рибу фольгою і випікати на барбекю на 5-7 хвилин.

Смачного!

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